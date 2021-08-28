Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor
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Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor.

Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde dün eleme yarışlarının yapıldığı organizasyonda sporcular bugün, master mix, master erkek-kadın, 19, 17 ile 15 yaş altı erkek ve kızlar kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bugün yapılan yarışmalarda alınan sonuçlar şöyle:

17 yaş altı erkekler dört tek: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray

17 yaş altı erkekler dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Hereke Nuh Çimento Kürek, 3. Anadoluhisarı Kürek

15 yaş altı kızlar dört çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Hereke Nuh Çimento

15 yaş altı erkekler bir çifte: 1. Galatasaray, 2. Sakarya Büyükşehir Belediye, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

15 yaş altı erkekler iki çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova

19 yaş altı kızlar iki tek: 1. Fenerbahçe Ferdi Karma, 2. Fenerbahçe

19 yaş altı kızlar bir çifte: 1. Galatasaray, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Fethiye Belediye

19 yaş altı kızlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B, 3. Anadoluhisarı Kürek

Master kadınlar bir çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi, 2. Yasemin Cansel (Ferdi sporcu)

Master erkekler iki çifte: 1. Umut Maraklı, Bahadır Kaykaç, 2. Mustafa Hakan Yiğitbaşıoğlu, Arıl Cansel (Ferdi sporcular)

17 yaş altı erkekler sekiz dümencili: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Büyükşehir Belediye

Şampiyona, yarın düzenlenecek yarışların ardından sona erecek.

Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor
Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor
Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor
Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor
Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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Cengiz Tunçbilek Durgunsu Gençler Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Haberler Spor
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