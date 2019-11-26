Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor
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Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor

Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi CENEVRE (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.

26.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:44

Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi (AA) (BM) Cenevre Ofisi'nde Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor
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