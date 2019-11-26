Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor
Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi CENEVRE (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.
26.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:44
Heyetlerin toplantının yapılacağı binaya gelişi CENEVRE (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 2. tur görüşmeleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri devam ediyor