Polisiye ve aksiyon türündeki film, Çember Sırlar Apartmanı filmi Güneş Apartmanı'nda yaşanan cinayeti ve bu cinayet çevresinde apartman sakinlerini işlemektedir. Peki, Çember: Sırlar Apartmanı konusu nedir? Çember: Sırlar Apartmanı oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Bir süredir cinayet büroda sessizlik hakimdir. Bundan fırsat bulan ekibimiz öğle yemeği için sahilde köfte ekmek yerken, yemekleri bir çığlık tarafından bölünür. Ünlü polisiye yazarı Selçuk Güneş, yaşadığı Güneş Apartmanı'nın terasından aşağı atılmış, asistanı Melisa Soyer ise sırtından bıçaklanmıştır. Apartmana giren çıkan kimse yoktur; katil içeriden biridir. Selçuk Güneş'in oyuncu olma hayalleri ile yanıp tutuşan küçük oğlu Mahir, kumarbaz büyük oğlu Deniz, apartmanın kapıcısı Hako, giriş dairede oturan Rum falcı Fotini ve Şermin apartman sakinlerinden oluşan şüphelilerdir. Araştırma derinleştikçe apartmanda yaşayanların sırları ve geçmişindeki hayaletler ise bir bir ortaya çıkacaktır.

ÇEMBER: SIRLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Barış Bağcı

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem