Çekmeköy'de otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
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Çekmeköy'de otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Çekmeköy'de otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Çekmeköy'de bir otomobilden para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy'de bir otomobilden para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mayıs'ta Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir otomobilin bagajından 3 çanta ve 500 doların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri sayesinde şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden polis, E.B. (32) ve E.B'yi (24) olayda kullandıkları araçla Pendik'te yakaladı.

Gözaltına alınan iki kardeşin oto hırsızlık suçundan 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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