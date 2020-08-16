Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki antrenmanlarına devam etti.
16.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:33
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'daki antrenmanlarına devam etti.
Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah kuvvet, akşam ise taktik ağırlıklı çalıştı.
Karadeniz ekibi, yarın antrenmanlarını sürdürecek.
Kaynak: AA