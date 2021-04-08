Çavuşoğlu: "Kuveyt arabuluculukta dünyada marka"
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Çavuşoğlu: "Kuveyt arabuluculukta dünyada marka"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Soru Soran basın mensubu Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed el-Sabah'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine...

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı

Soru Soran basın mensubu

Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed el-Sabah'ın konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı. (2)

Çavuşoğlu: 'Kuveyt arabuluculukta dünyada marka'
Çavuşoğlu: 'Kuveyt arabuluculukta dünyada marka'
Çavuşoğlu: 'Kuveyt arabuluculukta dünyada marka'
Çavuşoğlu: 'Kuveyt arabuluculukta dünyada marka'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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