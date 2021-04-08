Çavuşoğlu: 'Kuveyt arabuluculukta dünyada marka'

Soru Soran basın mensubu Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed el-Sabah'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine...
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Soru Soran basın mensubu
Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed el-Sabah'ın konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı