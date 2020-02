Çavuşoğlu: BM'nin dördüncü merkezi İstanbul'da olacak

21.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:37

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) dördüncü merkezinin İstanbul'da olacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da bir yer bakıyoruz. Eski Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde de olabilir. Alternatiflerimiz var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türkler Mahallesi'nde adını taşıyan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Burada spor salonunun açılışını yapan Bakan Çavuşoğlu'na eşi Hülya Çavuşoğlu eşlik etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in de yer aldığı ziyarette, Çavuşoğlu, öğrencilere hediyeler verdi. Futbol oynayan kız sporcuları ve basketbol oynayan erkek öğrencilerin antrenmanını izleyen Çavuşoğlu, basketbol atışları yaptı. Çavuşoğlu 5 basketbol atışından 4'ünü potadan geçirmeyi başardı.ÖĞRENCİLERİ BM'NİN MERKEZİNE GÖTÜRECEKBakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Alanya Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçerek, öğrencilerle sohbet etti. Bir öğrencinin saz eşliğinde söylediği 'Dostum Dostum' türküsüne eşlik eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, okula müzik enstrümanı hediye edeceğinin sözünü verdi. Öğrencilerin projelerini dinleyen Çavuşoğlu, bir grup öğrencinin BM'nin New York ya da Cenevre'deki merkezlerini ziyaret etmelerini sağlayacaklarını müjdeledi.Alanya'nın eğitim konusunda örnek bir ilçe olduğunu, eğitim kalitesinin her gün arttığını dile getiren Çavuşoğlu, "Her zaman yanınızdayız. Türkiye'nin yönetiminde siz gençler yer alacaksınız. Projesi olan gençleri Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'deki New York ya da Cenevre merkezinde ağırlamak istiyoruz. Viyana'da diğer merkezlerinden biri. BM'nin dördüncü merkezi de İstanbul olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İstanbul'da bir yer bakıyoruz. Eski Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerde olabilir. Alternatiflerimiz var" dedi.BAKANIN ANISI GÜLDÜRDÜ

'Dostum Dostum' türküsüne eşlik eden Bakan Çavuşoğlu, çocukluk yıllarındaki bir anısını da paylaştı. Kardeşi Hasan Çavuşoğlu'nun ortaokul yıllarında saz aldığını belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "İyi çalamaz ve söyleyemezdi. Akordunu yapamazdı, sesi de berbattı. O yüzden müzikten soğudum. Ama içimizde bir ukde kaldı. Şu anda Hasan Çavuşoğlu Sivasspor maçı için Alanya'da olduğu için arkasından rahat konuşabiliyorum" esprisi salondakileri güldürdü.

Kaynak: DHA