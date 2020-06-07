Çatı biranda alevlere teslim oldu Çatı biranda alevlere teslim oldu Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

Çatı biranda alevlere teslim oldu TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı. Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Şehit Mahmut Güler caddesinde gün ağrımaya başladığı saatlerde alt katında ekmek fırını olan 3 katlı binanın çatısı alev aldı. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangına uykuda yakalanan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Niksar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının ekmek fırının bacasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Kaynak: İHA