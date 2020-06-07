Çatı biranda alevlere teslim oldu
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Çatı biranda alevlere teslim oldu

Çatı biranda alevlere teslim oldu Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

07.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:35

Çatı biranda alevlere teslim oldu

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir binanın çatısının alevlere teslim olduğu yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Şehit Mahmut Güler caddesinde gün ağrımaya başladığı saatlerde alt katında ekmek fırını olan 3 katlı binanın çatısı alev aldı. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangına uykuda yakalanan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Niksar Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede yangının ekmek fırının bacasından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Çatı biranda alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA

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