Çatak'ta Polis Haftası kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatak'ta Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çatak'ta Polis Haftası kutlandı

Van'ın Çatak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Van'ın Çatak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası töreni, Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk anıtına çelenk sunulması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, polisin ülkenin huzuru için canını feda etmekten çekinmeyeceğini belirtti. Altuntop, "Gücünü kanunlardan alan polisimiz, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını hiçe saymıştır. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan polisimiz, ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın yanında yer almış ve onlara şefkat elini uzatmıştır. Bugün de korona virüs salgınıyla mücadele de polis teşkilatımız, üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmekte, toplum sağlığının korunması adına gece gündüz demeden denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Çağımızın en ileri teknolojik imkanlarını kullanarak suç ve suçlularla mücadelede kararlı çalışmalarını sürdüren polis teşkilatının her personeli, görevini yerine getirirken insan haklarına saygı, tarafsızlık, iyi niyet, sevgi ve hoşgörü ilkelerine bağlı kalmaktadır. Ben bu çerçevede ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı şükranla ve içtenlikle kutluyor; görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Törenin ardından ilçede sirenler eşliğinde konvoy atan polise vatandaşlar da Türk Bayrağı sallayarak destek verdiler. - VAN

Çatak'ta Polis Haftası kutlandı
Çatak'ta Polis Haftası kutlandı
Çatak'ta Polis Haftası kutlandı
Çatak'ta Polis Haftası kutlandı
Çatak'ta Polis Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Nur Sürer Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çatak'ta Polis Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:55:45. #1.16#
title