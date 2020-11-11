Cari açık son iki yılın zirvesinde
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Cari açık son iki yılın zirvesinde

11.11.2020 16:46 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:50
Cari açık son iki yılın zirvesinde

Cari açık Eylül'de 2,36 milyar dolar, ilk dokuz ayda ise 27,97 milyar dolar oldu.

Cari açık Eylül'de 2,36 milyar dolar, ilk dokuz ayda ise 27,97 milyar dolar oldu. Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2019 yılının aynı döneminde fazla vermişti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan ödemeler dengesi verilerine göre cari açık Eylül'de 2,36 milyar dolar, Ocak-Eylül döneminde ise 27,97 milyar dolar oldu.

Cari işlemler hesabı 2019 yılının Eylül ayında 2,82 milyar dolar, geçen yılın ilk 9 ayında ise 8,12 milyar dolar fazla vermişti. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) bu yıl cari işlemler dengesinin 23,5 milyar dolar düzeyinde açık vermesi beklentisi dile getirilmişti.

Türkiye'de ödemeler dengesi, Mart ayında patlak veren koronavirüs salgınının da etkisiyle Nisan ayından itibaren açık vermeye başlamıştı.

Rezervler ve portföy yatırımları azaldı

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre resmi rezervlerde Eylül'de 3,63 milyar dolar net azalma yaşandı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar olurken, portföy yatırımlarında 607 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı.

Merkez Bankası'nın açıklamasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolar net alış yaptığı belirtildi.

DW/ SSB, BK

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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