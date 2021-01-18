Çanakkale Belediyesinden sokaklarda kalan vatandaşlara yardım eli
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Çanakkale Belediyesinden sokaklarda kalan vatandaşlara yardım eli

18.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:48
Çanakkale Belediyesinden sokaklarda kalan vatandaşlara yardım eli

Çanakkale Belediyesince, sokaklarda kalan vatandaşlara yönelik sosyal çalışma kapsamında 13 kişinin 16 gece konaklaması sağlandı.

Çanakkale Belediyesince, sokaklarda kalan vatandaşlara yönelik sosyal çalışma kapsamında 13 kişinin 16 gece konaklaması sağlandı.

Kış aylarında dışarıda kalanlara yardım eli uzatan belediye ekipleri, kent genelinde yapılan çalışmayla kişilerin tespitini sağladı.

Bu kapsamda ekiplerin tespitinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ve 444 17 17 numaralı belediye çağrı merkezine gelen ihbarlar da değerlendirildi.

Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yönlendirilen talep ve ihbarlar neticesinde, sokakta kalan 13 kişinin 16 gece konaklanmasının sağlandığı bildirildi.

Yetkililer, dışarıda kalan vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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