Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçede düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına katıldı.

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçede düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına katıldı.

Merkez Büyük Cami'de düzenlenen programda konuşan Çıkrık, camilerin, birlik, beraberliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği, dini ve milli değerlerin merkezinde yer alan, insanı manevi huzura kavuşturan kutsal mekanlar olduğunu belirtti.

Çıkrık, "Bu yönüyle camilerimiz huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, vicdanlı ve merhametli bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur" dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Başkonak da hafta dolayısıyla katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal