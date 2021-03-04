Calyx DreamHack Masters elemelerine katılıyor! Kadroda sürpriz isimler bulunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Calyx DreamHack Masters elemelerine katılıyor! Kadroda sürpriz isimler bulunuyor

04.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:01
Calyx DreamHack Masters elemelerine katılıyor! Kadroda sürpriz isimler bulunuyor

Geçtiğimiz günlerde Envy takımıyla yollarını ayıran yerli oyuncu Calyx, kendi gibi takımlardan ayrılmış oyuncularla DreamHack Masters elemelerine katılıyor. Takım kadrosunda sürpriz isimleri bulunuyor...

Türk oyuncu Calyx Space Soldiers'ın en önemli yapı taşlarından biriydi. CS:GO turnuvalarında gösterdiği performanslar ile yurtdışındaki takımların dikkatini çeken oyuncu Envy takımıyla anlaşmıştı. Ancak takımla yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran profesyonel oyuncu yeni bir turnuvaya katılıyor. Kendi gibi yakın zaman da takımlarından ayrılmış oyunculardan oluşan bir kadronun içine dahil olan Calyx'in kadrosunda önemli isimler bulunuyor.

İLK MAÇINA BU AKŞAM ÇIKACAK!

Envy takmııyla oyundaki ping sorunu ve vize sorunu gibi sıkıntılarını çözemediği için yollarını ayıran Calyx CS:GO arenasından uzak kalmaya niyetli değil. Daha 1 haftayı doldurmadan takımlarından ayrılan oyuncularla birlikte oluşturulan ekiple bu akşam ilk maçına çıkacak.

Buğra "Calyx" Arkın, DreamHack Masters Spring 2021 turnuvası elemelerine katıldığını "hadi biraz eğlenelim çocuklar" paylaşımıyla duyurdu.

Bu akşam saat 20.00'da başlayacak karşılaşma Nathan "NBK" Schmitt, Twitch hesabından karşılaşmayı yayımlayacak. OG'nin kısa süre önce yedeğe çektiği Nathan "NBK" Schmitt'de bu akşam takımla birlikte mücadele edecek.

İşte bu akşam ilk mücadelesine çıkacak o takım:

· Buğra "Calyx" Arkın

· Ladislav "GuardiaN" Kovács

· Michal "MICHU" Müller

· Nathan "NBK" Schmitt

· Rigon "rigoN"Gashi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Hande Soral Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Calyx DreamHack Masters elemelerine katılıyor! Kadroda sürpriz isimler bulunuyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 17:01:29. #1.16#
title