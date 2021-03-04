Calyx DreamHack Masters elemelerine katılıyor! Kadroda sürpriz isimler bulunuyor

Geçtiğimiz günlerde Envy takımıyla yollarını ayıran yerli oyuncu Calyx, kendi gibi takımlardan ayrılmış oyuncularla DreamHack Masters elemelerine katılıyor. Takım kadrosunda sürpriz isimleri bulunuyor...

Türk oyuncu Calyx Space Soldiers'ın en önemli yapı taşlarından biriydi. CS:GO turnuvalarında gösterdiği performanslar ile yurtdışındaki takımların dikkatini çeken oyuncu Envy takımıyla anlaşmıştı. Ancak takımla yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran profesyonel oyuncu yeni bir turnuvaya katılıyor. Kendi gibi yakın zaman da takımlarından ayrılmış oyunculardan oluşan bir kadronun içine dahil olan Calyx'in kadrosunda önemli isimler bulunuyor.

İLK MAÇINA BU AKŞAM ÇIKACAK!

Envy takmııyla oyundaki ping sorunu ve vize sorunu gibi sıkıntılarını çözemediği için yollarını ayıran Calyx CS:GO arenasından uzak kalmaya niyetli değil. Daha 1 haftayı doldurmadan takımlarından ayrılan oyuncularla birlikte oluşturulan ekiple bu akşam ilk maçına çıkacak.

Buğra "Calyx" Arkın, DreamHack Masters Spring 2021 turnuvası elemelerine katıldığını "hadi biraz eğlenelim çocuklar" paylaşımıyla duyurdu.

Bu akşam saat 20.00'da başlayacak karşılaşma Nathan "NBK" Schmitt, Twitch hesabından karşılaşmayı yayımlayacak. OG'nin kısa süre önce yedeğe çektiği Nathan "NBK" Schmitt'de bu akşam takımla birlikte mücadele edecek.

İşte bu akşam ilk mücadelesine çıkacak o takım:

· Buğra "Calyx" Arkın

· Ladislav "GuardiaN" Kovács

· Michal "MICHU" Müller

· Nathan "NBK" Schmitt

· Rigon "rigoN"Gashi