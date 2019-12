Büyükşehir'den üreticilere destek

27.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:09

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğinde tarımsal üretimin desteklenmesi programı kapsamında "Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Toplu Dağıtım ve Sertifika Töreni" düzenlendi. Törende, otomatik küçükbaş süt sağım makinesi, izolasyonlu çadır, invertörlü akülü güneş paneli, 863 kişiye sürü yöneticisi sertifikası verildi.



Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Eli nasırlı, milletin karnını doyuran ülke ve şehir ekonomisine katkıda bulunan kıymetli çiftçi kardeşlerim, iyi ki varsınız. Yüce Mevla'm Dünyayı yaratırken eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olan insana bir ekosistem vermiş. O yüzden bizim; havayı, suyu ve toprağı korumamız gerekiyor. Üzerimizde büyük bir emanet var. Çiftçimizi rahatlatmalıyız. GastroANTEP'e 40 ülke katıldı. Michelin yıldızı şefleri şehrimizde ağırladık. Siz çiftçilerimiz olmasa ve bereketli hilalin ortasında olmasak biz gastronomi alanında sesimizi yükseltemeyiz. O yüzden sizi çok özel olarak seviyoruz, bizim için çok kıymetlisiniz. Toprağımızı ve suyumuzu korumamız lazım. O nedenle siz çiftçiler bizim ana damarımızsınız. 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' diyoruz. Ama önce çiftçiyi yaşatmamız lazım. Biz bu anlayışla 2014 yılında belediye başkanı olduğum zaman her şeyden önce Tarım Daire Başkanlığı'nı kurduk. Kimse inanmadı. Çünkü belediye deyince ilk önce alt yapı belediyeciliği akıllara geliyordu. Evliya Çelebi Dünya'yı dolaştıktan sonra Gaziantep'e geliyor ve 'şehr-i Ayıntab-ı cihan' diyor. Bu sözler suyun gözü anlamına geliyor. Bu bölgeyi anlatırken; asma bahçelerini, üzümleri, biberi anlatıyor. Evliya Çelebi 'Seyahatname' adlı kitabında bu bölgeye özel bölüm koyuyor. O yüzden benim en güçlü tarafım tarımdır. Bize tarım ve hayvancılık kapsamında ne tür proje geliyorsa bütün paydaşlarımızla birlikte yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Gaziantep modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Son dönemde Oğuzeli'nde narla ilgili, Nizip'te zeytin ve fıstıkla ilgili, Araban'da sarımsakla ilgili desteklerimizi verdik. Oğlakların ölümüne engel olmak amacıyla süt yemi dağıtımı yaptık. Maddi faydalar göz ardı edildiği zaman Allah bereketini veriyor. Süt yemi dağıtımının ardından aşılama talebinde bulunuldu, sessiz kalmadık. Elimizden geleni yapmaya her defasında gayret gösterdik. Çiftçileri korumadığımız zaman ne lezzetin başkenti olabiliriz ne de sanayi de istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz. Her şey gıdaya bağlıdır. Toprak rahatlamazsa sanayi gelişmez. O yüzden hepinize verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin emrinizdeyiz. Hedefimiz memleketimizde sulanabilir arazi alanını hızlı bir şekilde çoğaltmaktır. Sizin elinizi kuvvetlendirmek istiyoruz. Siz her şeyin en iyisini biliyorsunuz. 'Anneye Süt, Bebeğe Can' kapsamında bir proje başlattık. Şu anda 28 araba şehirde bulunan yaklaşık 30 bin hamile anne adayına süt dağıtıyoruz. Bu çalışma kadın sağlığı ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir. İleriye dönük çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bir bebek engelli doğarsa bunun vebali hepimize aittir. O nedenle tüm gücümüzle bu meseleleri çözüme ulaştırmalıyız. Gaziantep modeli bir Türkiye bir Dünya modeli olacak. Biz sizinle kader birliği yaptık. Hep birlikte Dünya'yı cennet yapacağız" dedi.



Gül: "Yeter ki çiftçilerin yüzü gülsün"



Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantepli çiftçilerin alın teriyle aldığı ekipmanların dağıtımına şahitlik ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Tarım ve Orman Bakanlığı tüm bileşenleriyle tüm illerde olduğu gibi Gaziantep'te de desteklerine devam ediyor. 2018 yılında 200 milyona yakın bir destek verildi. Bu yılsonunda bu rakamın üzerinde destek verileceğini tahmin ediyoruz. Ana amaç, çiftçilerin yüzünü güldürmek yaşadığını yerde, köyde geçiminizi sağlayabilmenizdir. Bakanlığın desteklerinin dışında yerelde de destekler var. Büyükşehir Belediye Başkanı, şehrin her problemini kendine dert ediniyor, buzağının derdi de yem derdi de biber derdi de iş adamının derdi de kendi derdi. Zaten Gaziantep modeli de böyle bir şey. Biz şanslı bir kentiz adalet bakanımızın önderliğinde tüm milletvekilleriyle birlikte hareket ederek kentin sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Gaziantep'in problemi yok mu tabi ki var ama kentin çözülemeyecek problemi yok. Belli bir takvim içerisinde yapılanlara bakıldığında geride kalanların da çok rahat yapılabileceğini görüyoruz, sulama alanları da artar, elektrik sorunu da çözülür, bina benzer altyapı hizmetleri de gelir. Yeter ki bütünlüğümüzü muhafaza edelim. Yüzümüz gülsün."



AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde tarihi bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Her alanda şehrimizde bir yükseliş var. Tarımda da bu yükseliş birkaç yıldır geliyor. Büyükşehir belediye başkanımızın tarıma verdiği desteklerle birlikte yükselen Gaziantep tarımda da kendisini gösterdi. Tarım Bakanlığının önemli desteklerini Gaziantep'e aldık, geniş toprağımızın olmamasına rağmen büyük çabalarla iyi tarım uygulamasında Türkiye'de ikinci sıraya oturduk. Tarımsal makina ve projeler bakımından bölgede en çok destek alan iller arasında yerimizi aldık. Sertifika ve tarımsal araç gereçlere alacak çiftçilerimizi kutluyorum." diye konuştu.



Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, tarımın Türkiye'nin mayası olduğuna dikkati çekerek, "Bizim de o nedenle güvenilir gıdayı sağlamak adına ortak paydada buluşmamız gerekiyor" dedi.



Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Her zaman çiftçinin yanında duran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.



GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz şunları kaydetti: "Doğal kaynakları bölgede en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla Güneydoğu Anadolu Projesi uygulanıyor. Bu projenin koordinasyonundan sorumlu olarak bizler, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için tarımdan kırsal kalkınmaya, alt yapıdan turizmin gelişmesine kadar bölgenin ihtiyaç duyduğu her alanda projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Özellikle tarım sektörü bölgemizde önemli potansiyele sahip alanlar kapsamında birçok proje var. Tarımsal üretimin desteklenmesi projesi kapsamında sulama dışı alanlarda halkın gelir düzeyinin artırılması, tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, hayvancılık alt yapısının güçlendirilmesi ve sosyal donatıların karşılanması açısında bir program yürütüyoruz. 5 yıldır Gaziantep'e 55 adet proje desteği sunduk. Bu projelere ise 20 milyon lira bütçe desteği sağlandı. Hayvancılık önemli bir istihdam kaynağıdır. Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla uğraş veren yetiştiricilerimizin yaşam standartlarını yükseltmeyi istiyoruz."



Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gaziantep Valisi Davut Gül'e teşekkür ederek, üreticiye verilen destekler gelecekte olumlu şekilde ekonomiye yansıyacağını söyledi.



Yavuzeli ilçesindeki kadın çiftçi Gülçin Sarıoğlu, Hayvancılık yaptığından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çiftliğe her gittiğimde bütün sıkıntılarımı unutuyorum. Bu kapsamda hayvancılık yapmamda bana destek olan yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından başkan Şahin, kadın çiftçi Gülçin Sarıoğlu'na temsili olarak süt sağım makinesi verdi.



5 adet seyyar otomatik küçükbaş banyoluğu, 180 otomatik küçükbaş süt sağım makinesi, 60'şar adet izolasyonlu çadır, invertörlü akülü güneş paneli ve 863 kişiye sürü yöneticisi sertifikası dağıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA