Büyükşehir'den öğrencilere yönelik resim yarışması
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Büyükşehir'den öğrencilere yönelik resim yarışması

Büyükşehir'den öğrencilere yönelik resim yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan resim yarışması için meclis toplantısında onaylandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan resim yarışması için meclis toplantısında onaylandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ikinci oturumu Meclis Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenecek olan resim yarışması oldu. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar oy birliği ile kabul edilirken karar alınamayan maddelerin ise bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi kararlaştırıldı.

"Resim yarışması düzenlenecek"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Aydın genelinde ilk ve ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlenmesi kararı oy birliği ile kabul edildi. Alınan karara göre ilkokul kategorisindeki dereceye giren ilk 10 öğrenciye bisiklet, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise teşvik ödülü olarak malzemeli resim çantası verilecek. Ortaokul kategorisinde yarışmaya katılan ve dereceye giren ilk 5 öğrenciye ise tablet, ikinci en iyi 5 öğrenciye bisiklet ve tüm katılımcılara satranç takımı verilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında lise öğrencileri arasında düzenlenecek olan resim yarışmasında ise ilk 5 öğrenciye tablet, sonraki 20 öğrenciye ise akıllı saat ödülü verilmesine karar verildi. Yarışma ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

"Bu yıl da Magnesia kazılarına destek olunacak"

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik destek çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilen kazı çalışmalarına destek olacak. Yapılan çalışmalar kapsamında toplantıda Germencik ilçesinde bulunan Magnesia Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarına 35 bin TL destek olunmasına yönelik gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. - AYDIN

Büyükşehir'den öğrencilere yönelik resim yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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