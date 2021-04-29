Büyükşehir'den çiftçiye yerli şeker fasulye tohumu desteği
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Büyükşehir'den çiftçiye yerli şeker fasulye tohumu desteği

Büyükşehir'den çiftçiye yerli şeker fasulye tohumu desteği
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki çiftçilerin tohumluk maliyetlerini azaltmak ve bitkisel üretiminin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 31 ilçeden başvuruda bulunan çiftçilere yerli şeker fasulye tohumu dağıtımı yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık desteklemeleri kapsamında başvuruları alınan Konyalı üreticiye yüzde 50 hibe destekli yerli şeker fasulye tohumu desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımı ve hayvancılığı destekleme ve geliştirme çalışmaları kapsamda Konya genelinde on binlerce çiftçiye katkı sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Çiftçilere bugüne kadar 67 milyon TL tutarında fidan, fide, tohum, makine ve donanım desteğinde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, "Şimdi de bakliyat üretimini artırmak, bitkisel üretimi geliştirmek, çiftçimize destek olmak amacıyla şeker fasulye tohumu desteği verdik. En az 5 dekar, en fazla 20 dekar arazi için verdiğimiz desteklemeden 31 ilçemizden başvuran çiftçilerimiz yararlandı. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya sürdüreceğiz." dedi.

ÇİFTÇİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Şeker fasulyesi tohumu desteğinden faydalanan çiftçiler ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu tohum desteğinden memnun kaldıklarını belirterek teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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