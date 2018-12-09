Büyük Taşınma Sabiha Gökçen'e Talebi Artırdı,pist 24 Saat Açık Olacak

açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ve Türk sivil havacılığı için dönüm noktası niteliğinde bir proje olduğunun altını çizerek, "Böyle bir havalimanına sahip olmaktan ötürü herkes gibi biz de gurur duyuyoruz" dedi.

"TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Atatürk Havalimanı'nın 30-31 Aralık 2018 tarihinde kapanarak, İstanbul Havalimanı'na taşınacağını hatırlatan Göral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında yetkililerin de açıkladığı gibi İstanbul'da sadece Sabiha Gökçen Havalimanı açık kalacak. Biz meydan otoritesi HEAŞ ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte tedbirlerimizi aldık. Amacımız İstanbul Havalimanı taşınırken 48 saat boyunca İstanbul'da yolcu ve uçak trafiğinin aksamadan devam etmesine imkanlarımız dahilinde olanak sağlamak. Bu konuda sorumluluğumuzun farkındayız ve bu çerçevede üzerimize düşeni yapmaya da hazırız."

PİST 24 SAAT AÇIK TUTULACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada ise gece saatlerinde bakım için kapalı olan pistin 30-31 Aralık tarihlerinde 24 saat açık tutulacağı belirtilerek,

"Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geçiş sürecinin tamamlanacağı 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde her iki havalimanında uçuş kısıtlamaları yapılacağından, bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak uçuşlar için yardımcı olmak üzere gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu amaçla, öncelikle geçişin yapılacağı tarihlerde havalimanımızda uygulanan pist kapalılıkları iptal edilmiş ve böylece daha çok uçağın havalimanımıza gelişine imkan sağlanmıştır. Bahse konu dönemde, havalimanımıza uçuş düzenlemek isteyen hava taşıyıcılara,havalimanı kapasitesi doğrultusunda mümkün olan kolaylıklar gösterilmekte ve bu amaçla DHMİ Slot Koordinasyon Merkezi ile tam koordinasyon halinde çalışılmaktadır.Bugün itibari ile yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuş talepleri devam etmektedir" denildi.