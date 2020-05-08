Bursaspor'dan Kestel Belediyesi dezenfekte ekibine tulum forma hediyesi

Bursaspor yönetimi, Kestel Belediyesi temizlik personeline kendi isimlerinin yazıldığı tulum formalar hediye etti.

Bursaspor yönetimi, Kestel Belediyesi temizlik personeline kendi isimlerinin yazıldığı tulum formalar hediye etti.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dezenfekte çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda takımda oynayan 11 futbolcunun isminin yazılı olduğu tulumlarla gerçekleştirerek gündeme gelen Kestel Belediyesi temizlik personeline, Bursaspor yönetimi tarafından kendi isimlerinin yazılı olduğu tulum formalar hediye edildi.

Kestel Stadyumu'nda gerçekleştirilen forma hediye törenine Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bursaspor yöneticisi ve belediye meclis üyesi Ahmet Eraslan ile temizlik personeli katıldı.

2009-2010 sezonundaki şampiyonluğun kendileri için çok anlamlı olduğunu kaydeden Mestan, Bursaspor takımının en kısa zamanda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükseleceğini kaydetti.

Törenin ardından dezenfekte ekibi Bursaspor tulumlarıyla futbol oynadı.

Kaynak: AA