Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
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Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

09.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:01
Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

BURSA Valiliği'nce kentte sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

BURSA Valiliği'nce kentte sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı. 

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa genelinde hafta sonu görülecek olan sağanak yağışların Bursa'nın Kuzeybatı ilçeleri olan Karacabey, Mudanya, Gemlik ve Orhangazi'de zaman zaman etkisini arttırarak kuvvetli  olması beklendiğinden su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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