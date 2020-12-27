Bursa'da cezaevinden izinli çıkan şüpheli, kapkaç iddiasıyla gözaltına alındı
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Bursa'da cezaevinden izinli çıkan şüpheli, kapkaç iddiasıyla gözaltına alındı

27.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:48
Bursa'da cezaevinden izinli çıkan şüpheli, kapkaç iddiasıyla gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadının ATM'den çektiği paraları kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadının ATM'den çektiği paraları kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi'nde ATM'den para çeken Z.B'nin (51) elinde bulunan 1250 lirayı kapkaç yapan şüpheli, kamyonete binip uzaklaştı.

Z.B'nin ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının R.A. (25) olduğunu belirledi.

Hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan R.A. saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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