Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu
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Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Sağlık

Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu Üretiminden, paketlenmesine kadar her şey üniversitenin kontrolünde gerçekleşiyor Raflarda yerini alan ürünler, satış rekorları kırıyor Düzce Üniversitesi, toprak analizinden çiftçilerin kontrolüne kadar bizzat ilgilendiği ürünleri Ultra Natura...

Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu

Üretiminden, paketlenmesine kadar her şey üniversitenin kontrolünde gerçekleşiyor

Raflarda yerini alan ürünler, satış rekorları kırıyor

DÜZCE - Düzce Üniversitesi, toprak analizinden çiftçilerin kontrolüne kadar bizzat ilgilendiği ürünleri Ultra Natura ve Herbynia markası ile son tüketiciye ulaştırmaya başladı. Türkiye'de ilk defa bir üniversitenin kendi adına tescillettiği ürünler arasında ekstratlar, çaylar, ve yağlar bulunuyor.

Yüksek Öğretim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' için 5 pilot üniversite belirlendi. Düzce Üniversitesi de sağlık ve çevre alanında pilot üniversite oldu. Hemen çalışmalarına başlayan Düzce Üniversitesi, bölge çiftçilerini de destekleyerek sağlık ve çevre alanında tıbbi aromatik bitkiler ile ürün üretmeye başladı. Kendi bünyesinde kurduğu merkezde üretime başlayan Düzce Üniversitesi, Ultra Natura ve Herbynia markasını da tescilledi.

Ürün başından sonuna takip ediliyor

Bölgedeki çiftçilerin topraklarının analizinden, fide temini, AR-GE çalışması, kalite kontrolü, paketlemesi ve kargolanması Düzce Üniversitesi'nden yapılıyor. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ürünlerin raflarda yerini almaya başladığını belirterek, "Bunlar Düzce Üniversitesi'nin kendi ürettiği ürün ailesi. Bunlar bir bölümü sadece. Bu alanda hem arı ürünleri, hem tıbbi aromatik bitkiler ile onlardan üretilen ekstratlar, yağlar, çaylar, özellikle sirkeler yer alıyor. Lisanslama özelliği ile Türkiye'de bir ilki oluşturuyoruz. Toprak analizi, fide temini, AR-GE çalışmaları, paketlenmesi üniversitemizin çatısı altında gerçekleşiyor" şeklinde konuştu.

"Bir çok şikayete iyi geliyor"

Ürünlerin bir çok şikayete iyi geldiğini ve vatandaşların bu sebeple ürünleri tercih ettiğini belirten Rektör Demircan Çakar, " Özellikle hem kış hem de içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğallığı çok önemli. Katkısız ürünlere ve özellikle bitkilerden gelen şifaya gerçekten çok büyük bir eğilim var. Bu süreçte özellikle bazı bitkilerin tarih boyunca bilinen çeşitli hastalıklara çeşitli rahatsızlıklara ve şikayetlere iyi gelen özellikleri olduğu biliniyor. Özellikle doğaya ilgi duyan sentetik ilaçtan uzak durmak isteyen kendisini özellikle tamamlayıcı tıpın nimetlerinden faydalanmak isteyen tüketicilerin bunlara ilgi duyduğunu görüyoruz. Bu sebeple ürünleri temin ediyorlar. Geliştirilen ürünler arasında çaylar, ekstratlar, sirkeler, yağlar bulunuyor. Bundan sonra çok farklı ürün gamları da eklenecek. Bölgemizin çiftçisinden alınan tamamen doğal üniversitemizin çatısı altında üretilen ve AR-GE'si yapılan Üretim tesisimizde üretilerek paketlenen tamamen doğal ürünler" ifadelerinde bulundu.

Üniversite ve Teknopark ofislerinde satışta

Ürünün kendi internet sitelerinde, pazarlama firmalarının sitelerinde satıldığını ifade eden Rektör Demircan Çakar, "Özellikle aktarlardan, online satış ortamlarından ultra naturanın web sitesinden ürünlere ulaşabilirler. Ayrıca Üniversite hastanemizin bahçesinde bulunan satış ofisinden veya Teknopark içerisinde ki ofisimizden de ürünleri almak isteyenler temin edebilirler" dedi.

Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu
Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu
Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu
Bu üniversite alternatif tıbbın üretim üssü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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