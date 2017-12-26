Bu Sınıfların Kapıları Farklı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli Ortaokulunda sınıfların kapıları eğitici ve eğlendirici hale getirildi.



Gümeli Ortaokul Müdürü Soner Aslanoğlu, okuldaki sınıf ve odaların kapılarına doğayı koruma, saygı, vefa, barış gibi temel değerlerin anlatıldığı renkli kağıtlarla süsledi.



Okulda ayrıca kışın soğuk ve yağmurlu günlerde teneffüse çıkamayan öğrenciler için koridorlara satranç masaları koyuldu.



Arslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okuldaki tüm kapılara öğrencilerimiz için eğitici ve eğlenceli hale getirmek için değişiklikler yaptık." dedi.



Koridorlara öğrencilerin zamanlarını daha iyi değerlendirmeleri için satranç masaları da koyduklarını belirten Arslanoğlu, şunları kaydetti:



"Okulumuzda birçok yenilikler yaptık. Bunlardan bir tanesi okuldaki kapılardı. Kapıları öğrencilerimiz için eğitici ve eğlenceli hale getirmek amacıyla renkli kağıtlarla renklendirdik.



Ayrıca görsel olarak matematik, fen gibi dersleri öğrencilerimize sevdirerek eğlenceli hale getirmeye amaçladık. Soğuk ve yağışlı havalarda teneffüse çıkamayan öğrencilerimiz için de koridorlara satranç masaları kurduk. Bu değişiklikler öğrencilerimizin üzerinde çok olumlu etkiler bıraktı."