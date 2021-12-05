Bozcaada hattında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozcaada hattında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Bozcaada hattında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title