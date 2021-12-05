Bozcaada hattında fırtına nedeniyle yarın feribot seferi yapılamayacak
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
BOZCAADA, ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet