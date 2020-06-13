Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü(2) Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü(2) 'BARIŞMAK İSTEMEYİNCE SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM' Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nermin Yumuşak'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim Yumuşak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Boşanma davası açan eşini, boğazını keserek öldürdü(2)

'BARIŞMAK İSTEMEYİNCE SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'

Çerkezköy ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Nermin Yumuşak'ı boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim Yumuşak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşiyle yaklaşık 9 aydır ayrı olduklarını belirten İbrahim Yumuşak, "Barışmak için eve gittim. Benimle barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

Yumuşak, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA