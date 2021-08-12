Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.918.164.690Kardemir (D)1.275.992.767Tüpraş993.671.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.918.164.690 Kardemir (D) 1.275.992.767 Tüpraş 993.671.093 Ereğli Demir Çelik 814.394.859 Yapı ve Kredi Bankası 796.684.464 Türk Hava Yolları 632.911.691 Şişe Cam 602.783.039 Petkim 506.977.404 Koç Holding 494.271.711 SASA Polyester 442.279.759 Bim Mağazalar 435.226.289 Akbank 425.041.733 Arçelik 365.982.941 Koza Altın 344.048.684 İş Bankası (C) 332.320.801 Ford Otosan 292.515.973 Fenerbahçe Futbol 291.365.858 Sabancı Holding 192.127.475 ASELSAN 188.001.113 Pegasus 182.849.995 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi Altının kilogramı 481 bin 810 liraya yükseldi