Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.918.164.690Kardemir (D)1.275.992.767Tüpraş993.671.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.918.164.690
|Kardemir (D)
|1.275.992.767
|Tüpraş
|993.671.093
|Ereğli Demir Çelik
|814.394.859
|Yapı ve Kredi Bankası
|796.684.464
|Türk Hava Yolları
|632.911.691
|Şişe Cam
|602.783.039
|Petkim
|506.977.404
|Koç Holding
|494.271.711
|SASA Polyester
|442.279.759
|Bim Mağazalar
|435.226.289
|Akbank
|425.041.733
|Arçelik
|365.982.941
|Koza Altın
|344.048.684
|İş Bankası (C)
|332.320.801
|Ford Otosan
|292.515.973
|Fenerbahçe Futbol
|291.365.858
|Sabancı Holding
|192.127.475
|ASELSAN
|188.001.113
|Pegasus
|182.849.995
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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