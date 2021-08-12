Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.918.164.690Kardemir (D)1.275.992.767Tüpraş993.671.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.918.164.690
Kardemir (D)1.275.992.767
Tüpraş993.671.093
Ereğli Demir Çelik814.394.859
Yapı ve Kredi Bankası796.684.464
Türk Hava Yolları632.911.691
Şişe Cam602.783.039
Petkim506.977.404
Koç Holding494.271.711
SASA Polyester442.279.759
Bim Mağazalar435.226.289
Akbank425.041.733
Arçelik365.982.941
Koza Altın344.048.684
İş Bankası (C)332.320.801
Ford Otosan292.515.973
Fenerbahçe Futbol291.365.858
Sabancı Holding192.127.475
ASELSAN188.001.113
Pegasus182.849.995
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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