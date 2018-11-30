Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 675.222.531
Türk Hava Yolları 651.608.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|675.222.531
|Türk Hava Yolları
|651.608.255
|Vakıflar Bankası
|536.612.632
|Aselsan
|356.726.528
|Tofaş Oto. Fab.
|344.028.749
|Yapı ve Kredi Bank.
|341.441.093
|T. Halk Bankası
|332.373.231
|Akbank
|292.754.198
|Emlak Konut GMYO
|279.457.373
|İpek Doğal Enerji
|251.589.937
|Ülker Bisküvi
|238.306.417
|Çemaş Döküm
|237.124.348
|Coca Cola İçecek
|223.296.966
|Ereğli Demir Çelik
|217.014.217
|Petkim
|213.877.036
|İş Bankası (C)
|190.864.954
|Koza Madencilik
|179.847.406
|Kardemir (D)
|164.472.615
|Bim Mağazalar
|136.373.181
|Sabancı Holding
|131.329.057
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)