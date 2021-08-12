Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,86 -1,22 -37,21 Acıpayam Selüloz 16,05 0,06 -5,74 Adel Kalemcilik 25,86 2,70 -24,46 Adese Gayrimenkul 1,14 0,00 -59,29 Afyon Çimento 3,74 0,81 -26,81 AGESA Hayat Emeklilik 19,26 -0,05 9,53 Ak Enerji 1,67 1,21 -24,43 Akbank 5,41 0,93 -19,95 Akçansa 14,88 0,68 -7,59 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 2,20 -22,60 Akfen GMYO 2,08 2,97 -20,33 Akın Tekstil 34,80 -0,29 9,57 Akiş GMYO 1,83 0,00 -34,46 Akmerkez GMYO 39,42 0,25 -36,88 Aksa 16,59 1,78 20,09 Aksa Enerji 12,87 0,08 72,98 Aksigorta 7,58 -0,26 -12,86 Aksu Enerji 10,82 -0,92 43,36 Alarko Carrıer 307,90 0,29 -15,30 Alarko GMYO 20,22 0,40 -20,18 Alarko Holding 9,70 0,94 13,83 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 23,76 -0,17 -19,89 Alkim Kağıt 14,87 0,47 14,88 Alkim Kimya 14,98 0,27 6,34 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,54 0,00 -29,68 Altınyunus Çeşme 52,50 -0,38 5,08 Anadolu Efes 22,00 0,00 2,99 Anadolu Grubu Holding 22,98 1,59 -12,04 Anadolu Hayat Emek. 9,29 0,98 15,61 Anadolu Isuzu 15,74 0,32 -12,56 Anadolu Sigorta 6,22 -0,16 -13,86 Anel Elektrik 2,73 0,37 -13,88 Arçelik 33,00 0,73 15,96 ARD Bilişim Teknolojileri 55,85 -2,19 16,16 Arena Bilgisayar 9,57 -0,73 -12,22 Armada Bilgisayar 54,20 0,37 10,43 Arsan Tekstil 4,17 -0,71 3,34 Arzum Ev Aletleri 16,11 -0,86 -33,33 Aselsan 15,41 0,72 -15,56 Ata GMYO 4,46 0,68 -19,06 Atakule GMYO 2,56 -2,29 9,35 Atlantis Yatırım Holding 3,74 -0,27 -32,73 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 ATP Ticari Bilgisayar 32,32 -1,34 Avrasya GMYO 3,20 -1,54 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 2,77 -0,72 -13,44 Avrupa Yatırım Holding 5,10 0,20 -15,00 Aydem Enerji 7,74 1,84 Ayen Enerji 4,75 0,00 -12,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 20,88 4,92 85,11 Aygaz 14,36 -0,35 1,22 Bagfaş 17,40 5,45 -13,00 Bak Ambalaj 23,02 0,00 16,40 Balatacılar Balatacılık 4,61 -0,43 -44,05 Bantaş Ambalaj 3,57 0,00 14,18 Banvit 64,30 0,55 23,65 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 17,00 2,72 Baştaş Başkent Çimento 10,89 8,90 -37,31 Batı Çimento 12,56 2,95 166,67 Batısöke Çimento 2,16 0,93 -11,48 Bayrak Taban Sanayi 8,72 -0,68 -17,81 Bera Holding 10,02 -2,72 -50,59 Berkosan Yalıtım 9,88 -0,50 10,76 Beşiktaş Futbol Yat. 6,08 -0,16 50,50 Beyaz Filo 8,70 -1,02 -13,68 Bilici Yatırım 19,21 0,05 247,17 Bim Mağazalar 69,15 1,69 -3,01 Biotrend Çevre ve Enerji 28,70 0,35 Birko Mensucat 1,16 0,87 4,50 Birlik Mensucat 2,20 4,76 -36,42 Bizim Mağazaları 12,73 -1,62 -17,12 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,75 -1,40 Boğaziçi Beton 4,44 -4,72 Borusan Mannesmann 27,12 0,89 -2,45 Borusan Yat. Paz. 374,60 4,20 -17,54 Bosch Fren Sistemleri 874,50 0,21 -28,89 Bossa 30,30 -1,24 69,75 Brisa 22,12 1,10 14,24 Burçelik 18,73 0,92 -10,89 Burçelik Vana 22,00 0,36 -55,70 Bursa Çimento 3,33 0,00 -33,10 Carrefoursa 36,82 -1,23 -48,72 Casa Emtia Petrol 111,00 -3,48 4,72 Ceo Event Medya 8,00 -2,20 24,42 Coca Cola İçecek 85,70 -0,98 34,94 Cosmos Yat. Holding 10,81 -2,17 34,12 Credıtwest Faktorıng 4,55 5,08 -22,49 Çan2 Termik 11,91 0,08 Çelebi 170,70 0,12 -6,48 Çelik Halat 6,31 2,44 -30,64 Çemaş Döküm 1,25 0,00 -26,58 Çemtaş 13,40 0,90 -14,71 Çimbeton 212,30 0,14 -28,40 Çimentaş 28,30 1,80 -21,74 Çimsa 24,40 0,58 37,08 Çuhadaroğlu Metal 7,47 -2,61 -1,80 Dagi Giyim 4,92 4,46 44,43 Dagi Yatırım Holding 15,17 -1,49 17,60 Dardanel 2,09 -1,58 -60,75 Datagate Bilgisayar 11,40 0,53 -29,24 Demısaş Döküm 7,64 -0,52 17,98 Denge Holding 1,60 9,59 -47,32 Deniz GMYO 2,20 0,92 19,43 Derimod 10,15 0,00 4,21 Derlüks Yatırım Holding 4,91 -1,41 -44,33 Desa Deri 9,42 -0,21 -3,29 Despec Bilgisayar 9,51 -0,42 -27,18 Deva Holding 24,78 -0,08 3,00 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,69 -3,15 8,49 Diriteks Diriliş Tekstil 2,93 0,00 -21,45 Ditaş Doğan 17,01 4,61 30,79 DO-CO 681,90 1,99 8,24 Doğan Burda 19,61 9,98 -12,61 Doğan Holding 2,69 1,51 -10,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 1,34 -2,53 Doğusan 6,45 0,78 47,26 Doğuş GMYO 8,83 0,91 8,08 Doğuş Otomotiv 25,06 0,64 -3,33 Döktaş Dökümcülük 28,14 -0,71 -8,10 Duran Doğan Basım 10,84 -1,00 3,34 Dyo Boya 10,97 0,46 -2,47 Eczacıbaşı İlaç 5,96 1,19 -17,24 Eczacıbaşı Yatırım 41,84 -1,13 55,43 E-Data Teknoloji Pazarlama 14,32 -9,08 Edip Gayrimenkul 3,86 -6,08 16,27 Ege Endüstri 1.306,90 0,76 -21,50 Ege Gübre 182,10 -0,76 26,94 Ege Profil 28,36 0,50 -25,84 Ege Seramik 13,96 -1,55 44,48 Egeplast 22,48 1,63 -32,49 Ekiz Kimya 6,70 -0,89 -6,03 Emek Elektrik 2,63 1,15 -7,89 Eminiş Ambalaj 21,00 -0,94 -43,00 Emlak Konut GMYO 1,83 0,00 -13,46 Enerjisa Enerji 10,58 0,38 -8,24 Enka İnşaat 9,54 0,00 35,48 Erbosan 147,70 5,50 264,20 Ereğli Demir Çelik 19,50 2,25 48,44 Ersu Gıda 3,36 -0,30 -31,98 Escar Turizm Taşımacılık 18,70 -0,80 Escort Teknoloji 5,68 -2,07 -13,55 Esenboğa Elektrik 30,04 0,74 57,89 Etiler Gıda 4,99 -3,67 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 6,38 2,24 67,04 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 -0,54 4,01 Euro Yat. Ort. 3,59 0,00 -19,17 Euro Yatırım Holding 3,23 0,94 13,73 Fade Gıda 9,01 -6,34 73,21 Fenerbahçe Futbol 35,10 -1,29 18,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,48 -0,80 -15,87 F-M İzmit Piston 112,40 0,90 -8,32 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,99 1,52 7,37 Ford Otosan 175,60 2,33 43,77 Formet Metal ve Cam 1,24 -4,62 -49,45 Frigo Pak Gıda 16,85 0,54 -19,69 Galata Wind Enerji 3,87 0,78 Galatasaray Sportif 3,73 0,27 -7,90 Garanti Bankası 9,09 1,56 -10,45 Garanti Faktoring 8,29 -4,27 -25,52 Garanti Yat. Ort. 2,27 0,00 -29,41 Gedik Y. Men. Değ. 7,31 0,00 23,35 Gediz Ambalaj 41,18 0,68 53,66 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri 14,39 -5,64 Gentaş 3,11 0,32 -31,09 Gersan Elektrik 5,79 3,21 -5,70 Global Men. Değ. 6,06 0,50 0,83 Global Yat. Holding 2,20 -3,51 -37,38 Good-Year 7,95 0,63 -0,23 Göltaş Çimento 38,38 0,05 -6,49 Gözde Girişim 5,48 1,11 -31,33 GSD Denizcilik 2,21 -5,10 -9,25 GSD Holding 1,86 1,64 -25,90 Gübre Fabrik. 52,90 1,44 -38,52 Güler Yat. Holding 2,36 1,72 -31,85 Halk GMYO 2,19 -1,35 -28,15 Hatay Tekstil 16,41 -0,61 20,35 Hedef Girişim 2,59 1,17 2,58 Hektaş 7,89 -0,50 47,69 HUB Girişim 10,46 0,10 -42,53 Hürriyet Gzt. 1,45 -2,03 -30,95 ICBC Turkey Bank 5,36 1,32 -17,54 İdealist Danışmanlık 50,15 -5,38 272,59 İdealist GMYO 3,27 -9,92 37,80 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,98 1,03 -21,60 İhlas Gazetecilik 1,15 2,68 -53,32 İhlas Holding 0,59 1,72 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,80 -2,44 -29,82 İndeks Bilgisayar 5,99 0,84 28,93 Info Yatırım 3,49 -0,29 -25,28 İntema 37,58 -1,26 -5,81 Inveo Yatırım Holding 100,20 0,25 126,59 İpek Doğal Enerji 11,55 0,87 -11,70 İskenderun Demir Çelik 12,73 1,84 40,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 481 bin 810 liraya yükseldi Altının kilogramı 479 bin 500 liraya geriledi