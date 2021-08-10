Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,050,00-34,75
Acıpayam Selüloz16,70-0,42-1,93
Adel Kalemcilik24,321,25-28,96
Adese Gayrimenkul1,18-0,84-57,86
Afyon Çimento3,870,52-24,27
AGESA Hayat Emeklilik19,031,178,22
Ak Enerji1,67-1,76-24,43
Akbank5,410,00-19,95
Akçansa15,88-3,41-1,38
Akdeniz Yatırım Hold.1,89-1,05-21,35
Akfen GMYO2,10-0,94-19,57
Akın Tekstil35,72-1,1612,47
Akiş GMYO1,840,00-34,10
Akmerkez GMYO39,98-0,10-35,98
Aksa16,861,6322,04
Aksa Enerji13,070,0075,67
Aksigorta7,85-2,12-9,75
Aksu Enerji10,520,9639,39
Alarko Carrıer309,60-1,46-14,83
Alarko GMYO20,88-1,04-17,57
Alarko Holding9,890,0016,06
Albaraka Türk1,51-1,95-22,16
Alcatel Lucent Teletaş23,52-2,97-20,70
Alkim Kağıt15,30-3,5918,20
Alkim Kimya15,13-2,017,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,84-2,65-15,98
Altınyunus Çeşme55,551,0011,19
Anadolu Efes22,140,003,65
Anadolu Grubu Holding23,32-0,26-10,74
Anadolu Hayat Emek.9,38-0,2116,73
Anadolu Isuzu16,25-0,37-9,72
Anadolu Sigorta6,47-0,77-10,39
Anel Elektrik2,840,35-10,41
Arçelik32,52-1,6314,27
ARD Bilişim Teknolojileri54,201,3112,73
Arena Bilgisayar10,68-0,93-2,04
Armada Bilgisayar54,000,0010,02
Arsan Tekstil4,25-0,705,32
Arzum Ev Aletleri16,871,20-30,19
Aselsan15,880,38-12,99
Ata GMYO4,540,22-17,60
Atakule GMYO2,64-1,8612,77
Atlantis Yatırım Holding3,801,33-31,65
Atlas Yat. Ort.1,57-0,63-10,29
ATP Ticari Bilgisayar33,042,04

Avrasya GMYO3,20-3,0322,17
Avrasya Petrol ve Tur.2,84-2,41-11,25
Avrupa Yatırım Holding4,90-1,21-18,33
Aydem Enerji8,000,00

Ayen Enerji4,800,42-11,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit20,589,9482,45
Aygaz14,55-0,142,56
Bagfaş16,960,06-15,20
Bak Ambalaj22,60-3,4214,28
Balatacılar Balatacılık4,70-1,26-42,96
Bantaş Ambalaj3,69-1,0718,02
Banvit64,50-0,4624,04
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO16,230,50

Baştaş Başkent Çimento10,84-9,29-37,59
Batı Çimento12,480,65164,97
Batısöke Çimento2,27-0,44-6,97
Bayrak Taban Sanayi8,63-0,80-18,66
Bera Holding10,70-0,93-47,24
Berkosan Yalıtım10,152,1113,79
Beşiktaş Futbol Yat.6,37-2,4557,67
Beyaz Filo8,76-0,68-13,09
Bilici Yatırım19,74-0,30256,75
Bim Mağazalar66,953,64-6,09
Biotrend Çevre ve Enerji28,640,85

Birko Mensucat1,07-1,83-3,60
Birlik Mensucat2,040,00-41,04
Bizim Mağazaları12,95-0,69-15,69
BMS Çelik Hasır Sanayi8,283,37

Boğaziçi Beton5,081,60

Borusan Mannesmann27,18-1,59-2,23
Borusan Yat. Paz.342,90-1,07-24,52
Bosch Fren Sistemleri902,70-2,08-26,59
Bossa30,901,1873,11
Brisa23,46-5,0221,16
Burçelik18,89-1,10-10,13
Burçelik Vana22,76-1,04-54,17
Bursa Çimento3,452,07-30,69
Carrefoursa37,92-0,16-47,19
Casa Emtia Petrol116,803,3610,19
Ceo Event Medya8,233,6527,99
Coca Cola İçecek85,65-1,1534,86
Cosmos Yat. Holding9,963,2123,57
Credıtwest Faktorıng4,330,23-26,24
Çan2 Termik11,77-1,83

Çelebi176,20-0,17-3,47
Çelik Halat6,48-2,11-28,77
Çemaş Döküm1,320,00-22,47
Çemtaş13,67-1,23-12,99
Çimbeton221,90-5,89-25,16
Çimentaş31,50-0,13-12,89
Çimsa25,64-1,2344,04
Çuhadaroğlu Metal7,742,521,74
Dagi Giyim3,83-1,7912,44
Dagi Yatırım Holding14,86-4,0715,19
Dardanel14,02-0,14-58,15
Datagate Bilgisayar11,840,51-26,51
Demısaş Döküm7,491,2215,67
Denge Holding1,273,25-58,19
Deniz GMYO2,230,9021,06
Derimod9,68-1,43-0,62
Derlüks Yatırım Holding4,920,61-44,22
Desa Deri9,470,53-2,77
Despec Bilgisayar9,94-0,10-23,89
Deva Holding26,160,238,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,82-4,459,70
Diriteks Diriliş Tekstil3,090,00-17,16
Ditaş Doğan17,00-2,7530,71
DO-CO683,000,108,41
Doğan Burda16,463,85-26,65
Doğan Holding2,710,74-9,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,350,430,90
Doğusan6,08-1,1438,81
Doğuş GMYO9,21-0,9712,73
Doğuş Otomotiv25,86-0,61-0,25
Döktaş Dökümcülük29,000,55-5,29
Duran Doğan Basım11,000,274,86
Dyo Boya11,43-9,641,62
Eczacıbaşı İlaç6,00-0,50-16,69
Eczacıbaşı Yatırım40,88-2,8151,86
E-Data Teknoloji Pazarlama18,554,45

Edip Gayrimenkul4,389,7731,93
Ege Endüstri1.346,100,83-19,15
Ege Gübre187,90-0,0530,98
Ege Profil28,24-0,49-26,15
Ege Seramik13,96-1,4844,48
Egeplast23,46-1,35-29,55
Ekiz Kimya6,721,82-5,75
Emek Elektrik2,683,88-6,14
Eminiş Ambalaj22,00-0,45-40,28
Emlak Konut GMYO1,85-0,54-12,51
Enerjisa Enerji10,650,95-7,64
Enka İnşaat9,530,2135,33
Erbosan148,100,89265,18
Ereğli Demir Çelik19,67-4,1449,74
Ersu Gıda3,44-2,27-30,36
Escar Turizm Taşımacılık18,170,72

Escort Teknoloji5,86-6,24-10,81
Esenboğa Elektrik30,820,3961,99
Etiler Gıda5,352,8834,42
Euro Kapital Yat. Ort.6,150,9961,02
Euro Trend Yat. Ort.3,60-3,231,74
Euro Yat. Ort.3,60-1,91-18,94
Euro Yatırım Holding3,25-0,9114,44
Fade Gıda9,89-9,9390,13
Fenerbahçe Futbol36,64-2,6623,95
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,620,77-11,12
F-M İzmit Piston118,004,61-3,75
Fonet Bilgi Teknolojileri14,202,908,98
Ford Otosan174,400,5242,79
Formet Metal ve Cam1,170,00-52,31
Frigo Pak Gıda17,100,53-18,49
Galata Wind Enerji3,952,33

Galatasaray Sportif3,73-1,32-7,90
Garanti Bankası9,09-0,55-10,45
Garanti Faktoring9,50-0,31-14,65
Garanti Yat. Ort.2,380,00-25,99
Gedik Y. Men. Değ.7,53-0,9227,06
Gediz Ambalaj41,82-3,0156,04
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri15,276,78

Gentaş3,20-1,84-29,10
Gersan Elektrik5,83-0,85-5,05
Global Men. Değ.6,16-1,752,50
Global Yat. Holding2,37-0,84-32,54
Good-Year8,038,510,77
Göltaş Çimento40,44-1,84-1,47
Gözde Girişim5,640,00-29,32
GSD Denizcilik5,182,372,78
GSD Holding1,910,00-23,90
Gübre Fabrik.53,851,13-37,42
Güler Yat. Holding2,400,00-30,69
Halk GMYO2,260,00-25,85
Hatay Tekstil16,58-1,3121,59
Hedef Girişim2,670,755,75
Hektaş8,381,4556,86
HUB Girişim10,86-0,28-40,33
Hürriyet Gzt.1,43-2,05-31,90
ICBC Turkey Bank5,351,71-17,69
İdealist Danışmanlık55,45-1,33311,96
İdealist GMYO4,03-9,8469,82
İhlas Ev Aletleri1,03-0,96-44,71
İhlas Gayrimenkul1,00-0,99-20,00
İhlas Gazetecilik1,22-1,61-50,48
İhlas Holding0,591,72-47,45
İhlas Yayın Holding0,851,19-25,44
İndeks Bilgisayar6,32-0,1636,03
Info Yatırım3,62-1,63-22,49
İntema38,622,71-3,21
Inveo Yatırım Holding105,00-0,76137,45
İpek Doğal Enerji11,830,68-9,56
İskenderun Demir Çelik12,450,7337,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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