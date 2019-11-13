Borsada günün ilk yarısı (1)
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.
13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|-1,80
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|4,78
|-0,21
|49,62
|Adana Çimento (A)
|6,60
|0,30
|38,76
|Adana Çimento (B)
|4,89
|-0,61
|51,60
|Adana Çimento (C)
|1,93
|0,00
|56,77
|Adel Kalemcilik
|11,08
|0,09
|7,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,08
|-0,95
|-11,11
|Afyon Çimento
|4,40
|0,23
|-4,14
|Ak Enerji
|0,75
|-2,60
|19,05
|Akbank
|7,60
|1,33
|29,14
|Akçansa
|6,93
|-0,14
|5,93
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|0,00
|-29,35
|Akfen GMYO
|2,45
|0,82
|48,48
|Akın Tekstil
|10,49
|0,10
|15,72
|Akiş GMYO
|2,76
|-1,08
|21,11
|Akmerkez GMYO
|20,90
|0,00
|44,80
|Aksa
|11,65
|2,01
|75,60
|Aksa Enerji
|2,93
|0,34
|9,33
|Aksigorta
|5,02
|-0,79
|59,90
|Aksu Enerji
|10,92
|2,82
|41,45
|Alarko Carrıer
|38,20
|0,63
|-2,95
|Alarko GMYO
|54,70
|0,46
|29,55
|Alarko Holding
|4,93
|1,44
|152,78
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,18
|2,57
|59,38
|Alkim Kağıt
|4,48
|0,22
|24,65
|Alkim Kimya
|32,82
|0,12
|52,36
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,38
|0,54
|137,96
|Anadolu Cam
|3,37
|0,30
|31,40
|Anadolu Efes
|20,64
|1,98
|2,82
|Anadolu Grubu Holding
|15,25
|1,33
|50,48
|Anadolu Hayat Emek.
|5,62
|-0,35
|-1,31
|Anadolu Isuzu
|9,80
|0,20
|58,58
|Anadolu Sigorta
|4,16
|-0,95
|5,97
|Anel Elektrik
|2,43
|5,65
|50,00
|Arçelik
|18,54
|-0,54
|17,42
|Arena Bilgisayar
|5,94
|-0,67
|34,69
|Armada Bilgisayar
|11,02
|6,06
|18,62
|Arsan Tekstil
|3,03
|5,21
|87,04
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|-2,56
|-12,64
|Aselsan
|19,07
|0,05
|-20,38
|Aslan Çimento
|30,24
|0,27
|7,39
|Ata GMYO
|3,85
|0,26
|-3,99
|Atakule GMYO
|1,39
|-0,71
|5,64
|Atlantis Yatırım Holding
|0,97
|-4,90
|438,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,10
|3,77
|27,91
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,55
|-1,49
|69,62
|Avrasya GMYO
|1,27
|1,60
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|1,31
|43,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,10
|0,01
|2,79
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-0,63
|-34,57
|Ayen Enerji
|3,11
|11,47
|72,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|0,00
|29,42
|Aygaz
|12,00
|3,27
|20,67
|Bagfaş
|14,65
|2,09
|203,94
|Bak Ambalaj
|5,97
|0,51
|26,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,89
|0,00
|50,60
|Banvit
|14,49
|6,23
|34,29
|Baştaş Başkent Çimento
|2,03
|1,50
|0,50
|Batı Çimento
|2,73
|0,74
|13,28
|Batısöke Çimento
|1,04
|0,97
|-4,59
|Bera Holding
|4,07
|7,11
|97,57
|Berkosan Yalıtım
|1,96
|-0,51
|8,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|0,48
|30,25
|Beyaz Filo
|2,98
|-0,67
|9,16
|Beymen Perakende Yat.
|14,42
|-1,30
|265,99
|Bilici Yatırım
|2,99
|-0,33
|136,45
|Bim Mağazalar
|46,04
|1,81
|7,48
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,89
|0,00
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,57
|0,35
|26,03
|Bolu Çimento
|2,82
|0,71
|-8,67
|Bomonti Elektrik
|1,71
|-1,72
|256,25
|Borusan Mannesmann
|8,88
|-0,11
|26,69
|Borusan Yat. Paz.
|35,36
|0,00
|-2,40
|Bosch Fren Sistemleri
|209,70
|0,24
|37,26
|Bossa
|7,13
|5,01
|69,59
|Brisa
|6,55
|-0,46
|3,48
|Burçelik
|4,22
|0,00
|31,46
|Burçelik Vana
|4,86
|-0,82
|228,38
|Bursa Çimento
|4,94
|0,41
|12,27
|Carrefoursa
|3,68
|-0,27
|5,75
|Ceo Event Medya
|8,92
|-3,25
|Coca Cola İçecek
|32,16
|2,49
|8,78
|Cosmos Yat. Holding
|1,31
|2,34
|35,05
|Credıtwest Faktorıng
|2,15
|-0,46
|106,73
|Çelebi
|100,50
|0,40
|72,25
|Çelik Halat
|5,36
|-1,65
|-0,79
|Çemaş Döküm
|1,20
|-2,44
|57,89
|Çemtaş
|6,79
|3,82
|13,85
|Çimbeton
|30,38
|-0,72
|6,22
|Çimentaş
|12,43
|-0,16
|-2,13
|Çimsa
|7,60
|-0,39
|0,66
|Çuhadaroğlu Metal
|2,65
|1,53
|48,88
|Dagi Giyim
|1,93
|0,00
|55,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|58,42
|Dardanel
|1,88
|-1,05
|70,91
|Datagate Bilgisayar
|6,84
|0,88
|59,81
|Demısaş Döküm
|2,60
|0,39
|13,16
|Denge Holding
|1,55
|-0,64
|33,62
|Deniz GMYO
|3,41
|0,89
|12,17
|Denizbank
|20,92
|0,00
|9,53
|Denizli Cam
|5,97
|0,00
|14,63
|Derimod
|4,37
|8,98
|55,55
|Derlüks Deri
|2,32
|0,43
|Desa Deri
|2,87
|0,00
|65,90
|Despec Bilgisayar
|3,30
|-0,30
|20,81
|Deva Holding
|7,94
|0,76
|141,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|8,62
|1,17
|68,40
|DO-CO
|538,60
|-0,79
|13,65
|Doğan Burda
|4,07
|1,75
|35,22
|Doğan Holding
|1,64
|0,00
|76,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|-0,85
|-4,92
|Doğusan
|1,54
|-0,65
|-28,85
|Doğuş GMYO
|3,40
|0,29
|61,14
|Doğuş Otomotiv
|9,22
|0,66
|112,44
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-2,94
|304,91
|Duran Doğan Basım
|10,19
|-0,59
|99,80
|Dyo Boya
|3,99
|-0,75
|37,59
|Eczacıbaşı İlaç
|3,05
|0,00
|25,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,71
|-0,46
|36,04
|Edip Gayrimenkul
|1,08
|1,89
|40,26
|Ege Endüstri
|478,20
|0,46
|53,69
|Ege Gübre
|41,28
|0,68
|99,55
|Ege Profil
|9,77
|2,30
|16,34
|Ege Seramik
|3,29
|0,00
|11,11
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|-7,14
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,30
|-3,23
|25,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,17
|-1,52
|34,64
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,25
|0,81
|27,55
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|0,00
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,31
|0,77
|-10,07
|Enerjisa Enerji
|6,74
|3,22
|43,15
|Enka İnşaat
|5,77
|1,05
|33,01
|Erbosan
|21,20
|-0,56
|39,43
|Ereğli Demir Çelik
|7,33
|-0,68
|20,13
|Ersu Gıda
|1,58
|-2,47
|71,74
|Escort Teknoloji
|0,84
|1,20
|10,53
|Etiler Gıda
|3,00
|-0,33
|40,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,31
|3,15
|86,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|65,37
|Euro Yat. Ort.
|0,99
|0,00
|58,00
|Euro Yatırım Holding
|1,32
|2,33
|140,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,19
|1,76
|133,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|-0,64
|16,54
|F-M İzmit Piston
|21,56
|-0,46
|40,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,47
|2,36
|125,47
|Ford Otosan
|66,05
|0,30
|39,03
|Formet Çelik Kapı
|4,95
|2,06
|389,78
|Frigo Pak Gıda
|9,20
|2,79
|441,18
|Galatasaray Sportif
|1,66
|0,00
|33,87
|Garanti Bankası
|9,92
|1,02
|24,62
|Garanti Faktoring
|3,66
|-1,08
|84,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,88
|0,00
|92,58
|Gedik Yatırım Holding
|7,30
|0,00
|210,64
|Gediz Ambalaj
|5,49
|-0,18
|35,75
|Gentaş
|1,59
|0,00
|15,84
|Gersan Elektrik
|2,27
|-0,44
|-6,98
|Global Men. Değ.
|1,30
|5,69
|176,60
|Global Yat. Holding
|4,05
|0,75
|35,45
|Good-Year
|2,99
|-0,99
|-9,89
|Göltaş Çimento
|13,89
|-0,22
|13,44
|Gözde Girişim
|4,13
|3,25
|54,68
|GSD Denizcilik
|1,93
|0,00
|67,83
|GSD Holding
|0,97
|3,19
|21,25
|Gübre Fabrik.
|6,11
|0,99
|106,42
|Güler Yat. Holding
|1,83
|-0,54
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,86
|0,54
|32,65
|Halk GMYO
|1,00
|2,04
|55,45
|Halk Sigorta
|1,47
|2,80
|66,57
|Hatay Tekstil
|5,36
|-0,37
|55,44
|Hedef Girişim
|1,78
|-0,56
|53,45
|Hektaş
|6,43
|3,21
|85,75
|HUB Girişim
|7,45
|0,40
|296,28
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|0,00
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,70
|1,08
|-4,67
|İdealist Danışmanlık
|3,52
|0,28
|-39,77
|İdealist GMYO
|2,75
|0,00
|68,71
|İhlas Ev Aletleri
|2,22
|0,45
|579,68
|İhlas Gayrimenkul
|0,76
|1,33
|-19,11
|İhlas Gazetecilik
|3,87
|0,26
|534,43
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|84,37
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|-2,41
|145,45
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|0,13
|34,86
|Info Yatırım
|5,25
|0,00
|409,71
|İntema
|6,79
|-0,88
|13,23
|İpek Doğal Enerji
|6,67
|1,99
|24,21
|İskenderun Demir Çelik
|6,45
|0,47
|37,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA