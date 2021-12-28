Borsada günlük işlemler (2)
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.450,00-0,5217,16İş Bankası (C)7,46-6,409,82İş Bankası (Kur.)700.000,0084,21İş Fin.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.450,00
|-0,52
|17,16
|İş Bankası (C)
|7,46
|-6,40
|9,82
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,04
|-3,80
|-21,24
|İş Girişim
|8,01
|-2,67
|-57,73
|İş GMYO
|2,92
|2,82
|14,96
|İş Y. Men. Değ.
|21,86
|-2,50
|31,71
|İş Yat. Ort.
|2,98
|-3,25
|-11,39
|İşbir Holding
|65,50
|-5,76
|22,02
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,95
|1,81
|Işık Plastik
|5,15
|-4,45
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-2,27
|-24,56
|İttifak Holding
|1,23
|-2,38
|-44,84
|İz Hayvancılık Tarım
|19,46
|-2,21
|8,11
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|-2,10
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,20
|-1,12
|11,51
|Jantsa Jant Sanayi
|65,35
|-0,83
|57,67
|Kafein Yazılım
|19,18
|-1,64
|-10,12
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,45
|1,15
|Kaplamin
|26,50
|4,58
|-21,60
|Kardemir (A)
|7,55
|-4,55
|26,89
|Kardemir (B)
|7,54
|-4,56
|43,07
|Kardemir (D)
|8,99
|-4,16
|55,54
|Karel Elektronik
|11,13
|-2,37
|65,52
|Karsan Otomotiv
|3,41
|-3,40
|4,92
|Karsu Tekstil
|7,87
|-2,84
|-7,95
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,27
|2,83
|Kartonsan
|52,30
|-1,32
|-44,76
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|-2,72
|-17,45
|Kent Gıda
|171,00
|-2,01
|-51,91
|Kerevitaş Gıda
|4,43
|-3,49
|-32,67
|Kervan Gıda
|11,65
|-3,24
|13,82
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|-3,39
|-54,76
|Kiler GMYO
|1,68
|-1,75
|-33,07
|Kızılbük GYO
|29,68
|0,95
|Klimasan Klima
|9,90
|-1,20
|17,33
|Koç Holding
|28,70
|-2,51
|40,33
|Konfrut Gıda
|4,33
|-3,78
|2,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,75
|-2,95
|178,60
|Konya Çimento
|987,00
|-1,36
|-12,65
|Konya Kağıt
|7,29
|-1,09
|Koray GMYO
|6,03
|-2,43
|35,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|29,62
|-2,82
|90,48
|Koza Altın
|119,60
|1,44
|23,68
|Koza Madencilik
|17,77
|-0,95
|14,72
|Körfez GMYO
|7,37
|0,68
|27,07
|Kristal Kola
|2,24
|5,16
|-26,68
|Kron Telekomünikasyon
|36,62
|-1,56
|-0,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|236,00
|-2,07
|50,03
|Kuyas Yatırım
|4,84
|3,86
|110,43
|Kütahya Porselen
|103,70
|-1,24
|105,55
|Kütahya Şeker Fabrikası
|29,30
|3,17
|Lider Faktoring
|4,30
|1,90
|26,10
|Link Bilgisayar
|27,94
|0,43
|-11,57
|Logo Yazılım
|39,80
|-2,45
|27,81
|Lokman Hekim Sağlık
|13,00
|-5,52
|84,88
|Lüks Kadife
|51,45
|-2,00
|79,18
|Makina Takım
|3,12
|-1,89
|-8,50
|Manas Enerji Yönetimi
|16,00
|-0,31
|Margün Enerji
|9,13
|-1,93
|Marka Yatırım Holding
|3,78
|9,88
|-41,21
|Marmaris Altınyunus
|239,90
|-4,19
|115,93
|Marshall
|224,60
|-0,62
|-26,77
|Martı GMYO
|0,87
|-1,14
|-65,93
|Martı Otel
|1,81
|1,12
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,56
|-0,58
|Mavi Giyim
|65,30
|-3,19
|26,53
|Mazhar Zorlu Holding
|30,26
|-1,94
|-3,88
|Meditera Tıbbi Malzeme
|44,16
|-4,37
|Mega Polietilen
|5,95
|-3,88
|-22,32
|Menderes Tekstil
|2,05
|-1,91
|-33,66
|Mercan Kimya
|9,43
|-2,08
|Merit Turizm
|27,74
|-3,34
|167,78
|Merko Gıda
|4,20
|-3,67
|-51,39
|Metemtur Yatırım
|3,86
|-6,08
|-52,26
|Metro Holding
|1,34
|-2,90
|-28,43
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,23
|-3,88
|-22,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,61
|-2,42
|-29,37
|Mia Teknoloji
|37,94
|9,53
|Migros Ticaret
|37,22
|-4,02
|-13,04
|Milpa
|3,59
|1,70
|-21,96
|Mistral GMYO
|4,06
|-0,49
|-13,17
|MLP Sağlık
|29,90
|-4,04
|50,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,12
|-4,00
|-32,17
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|0,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,94
|1,15
|-33,00
|Mondi Tire Kutsan
|9,98
|5,16
|31,32
|Nasmed Egepol
|7,08
|-3,15
|Naturel Enerji
|41,50
|1,22
|16,87
|Naturelgaz
|6,69
|-2,62
|Net Holding
|5,43
|2,26
|58,31
|Netaş Telekom.
|16,93
|-2,65
|-39,71
|Niğbaş Niğde Beton
|14,38
|9,35
|-72,35
|Nuh Çimento
|53,75
|1,51
|11,91
|Nurol GMYO
|6,20
|0,16
|-14,95
|Odaş Elektrik
|1,32
|-2,94
|-54,85
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|26,10
|-3,33
|Orge Enerji Elektrik
|6,12
|-0,16
|32,68
|Orma Orman Mahsulleri
|35,02
|0,00
|137,91
|Osmanlı Menkul
|26,38
|-2,30
|-14,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,59
|-1,24
|-31,87
|Otokar
|351,60
|-3,25
|15,55
|Otto Holding
|35,00
|-4,42
|232,38
|Oyak Çimento
|7,66
|5,80
|-12,76
|Oyak Yat. Ort.
|6,86
|-1,29
|-0,61
|Oyak Yatırım Menkul
|50,20
|2,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,29
|-7,52
|12,31
|Özak GMYO
|5,73
|0,17
|12,35
|Özbal Çelik Boru
|27,28
|2,25
|316,49
|Özderici GMYO
|1,52
|-3,18
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,40
|-0,80
|-17,78
|Pamel Elektrik
|84,60
|-1,97
|296,81
|Panora GMYO
|9,02
|-0,11
|53,64
|Papilon Savunma
|13,48
|-0,96
|-40,72
|Park Elek.Madencilik
|6,13
|-4,37
|14,15
|Parsan
|30,70
|-2,48
|26,34
|Pasifik GYO
|15,37
|-3,64
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|11,93
|-0,58
|Pegasus
|86,30
|-1,82
|15,68
|Peker GMYO
|0,89
|-2,20
|-61,95
|Penguen Gıda
|3,28
|-3,81
|-35,05
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|372,80
|0,11
|Pera GMYO
|1,21
|1,68
|-30,92
|Pergamon Dış Ticaret
|23,64
|-3,90
|28,98
|Petkim
|7,82
|-2,37
|57,03
|Petrokent Turizm
|7.200,00
|1,39
|694,35
|Pınar Et ve Un
|19,41
|-2,90
|-11,30
|Pınar Su
|3,40
|-1,73
|-16,34
|Pınar Süt
|17,67
|-1,78
|-21,64
|Plastikkart
|18,04
|1,63
|26,65
|Polisan Holding
|2,89
|-1,03
|-24,83
|Politeknik Metal
|523,70
|-3,32
|29,08
|Prizma Press Matbaacılık
|3,54
|-2,75
|-35,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|80,65
|-6,60
|-35,63
|QNB Finansbank
|39,70
|-7,80
|-43,57
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,08
|-1,47
|Rainbow Polikarbonat
|12,53
|2,04
|Ral Yatırım Holding
|14,60
|1,39
|228,83
|Ray Sigorta
|13,95
|-6,38
|-9,71
|Reysaş GMYO
|3,45
|5,18
|6,42
|Reysaş Lojistik
|4,50
|-0,44
|-13,03
|Rhea Girişim
|1,83
|-1,08
|-50,81
|Rodrigo Tekstil
|19,36
|10,00
|41,21
|Royal Halı
|3,40
|-5,03
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,48
|-1,63
|-32,36
|Sabancı Holding
|13,02
|-2,62
|18,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,09
|-1,25
|-34,83
|Sanel Mühendislik
|5,89
|5,94
|72,22
|Sanifoam Sünger
|32,06
|2,17
|135,74
|Sanko Pazarlama
|9,10
|-3,40
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|3,91
|0,26
|-55,42
|Sarkuysan
|20,00
|0,00
|129,95
|Sasa Polyester
|52,80
|2,82
|252,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,58
|-2,38
|247,59
|Sekuro Plastik
|16,55
|-2,01
|18,55
|Selçuk Ecza Deposu
|11,30
|2,36
|-15,87
|Selçuk Gıda
|4,24
|-1,40
|-14,86
|Selva Gıda Sanayi
|14,16
|2,39
|Senkron Güvenlik
|21,82
|-2,24
|-16,91
|Serve Film Prodüksiyon
|12,50
|-0,79
|-21,88
|Servet GMYO
|93,00
|1,09
|18,62
|Seyitler Kimya
|13,73
|-9,97
|1,98
|Silverline Endüstri
|4,81
|-2,43
|-44,07
|Sinpaş GMYO
|4,23
|-0,24
|1,20
|Smartiks Yazılım
|5,96
|5,86
|-32,73
|Sodaş Sodyum Sanayii
|31,28
|8,24
|18,77
|Söktaş
|2,32
|-5,69
|-28,63
|Sönmez Filament
|37,26
|5,55
|-29,94
|Sönmez Pamuklu
|8,89
|1,02
|-39,76
|Sumaş Suni Tahta
|92,30
|-4,20
|80,94
|Şeker Fin. Kir.
|5,42
|-1,28
|-15,31
|Şekerbank
|1,02
|-4,67
|-32,45
|Şişe Cam
|13,41
|-1,03
|87,30
|Şok Marketler Ticaret
|13,12
|-2,02
|5,13
|T. Halk Bankası
|4,58
|-2,55
|-17,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|17,63
|-4,13
|-29,23
|T.S.K.B.
|1,44
|-4,64
|-17,55
|T.Tuborg
|19,15
|-2,40
|8,00
|Tat Gıda
|11,75
|-0,09
|1,63
|TAV Havalimanları
|31,56
|-2,89
|48,17
|Tek-Art Turizm
|1,21
|-4,72
|-40,10
|Tekfen Holding
|19,94
|-4,23
|21,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|0,32
|-26,67
|Temapol Polimer Plastik
|14,83
|2,56
|28,96
|Tetamat Gıda Yatırımları
|347,50
|-7,85
|60,66
|TGS Dış Ticaret
|14,20
|-2,81
|11,72
|Tofaş Oto. Fab.
|71,70
|-3,24
|131,96
|Torunlar GMYO
|3,90
|-4,18
|0,00
|Trabzon Liman
|29,94
|-3,04
|0,51
|Trabzonspor Sportif
|6,13
|-7,96
|151,23
|Trend GMYO
|6,35
|-1,85
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,78
|-1,77
|-42,40
|Tuğçelik
|14,66
|-7,97
|81,44
|Tukaş
|7,14
|-1,79
|-26,32
|Turcas Petrol
|3,98
|-1,97
|-17,94
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,19
|-3,87
|Turkcell
|18,60
|-1,59
|24,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,67
|1,76
|39,80
|Tüpraş
|149,60
|-2,09
|38,52
|Türk Hava Yolları
|20,48
|-1,44
|58,64
|Türk İlaç Serum
|12,39
|-7,68
|Türk Prysmian Kablo
|48,92
|9,98
|305,56
|Türk Telekom
|9,85
|-4,28
|24,69
|Türk Traktör
|209,00
|0,00
|22,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|123,90
|-0,88
|9,74
|Türkiye Sigorta
|5,03
|-1,76
|-18,58
|Ufuk Yatırım
|18,01
|-0,44
|34,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,25
|-2,69
|-23,35
|Ulusal Faktoring
|2,59
|-1,15
|Ulusoy Elektrik
|67,00
|-2,19
|30,48
|Ulusoy Un Sanayi
|6,29
|-2,93
|23,61
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,57
|-3,68
|-32,91
|Utopya Turizm
|12,69
|-2,38
|-67,29
|Uzertaş Boya
|33,00
|-4,29
|-41,70
|Ülker Bisküvi
|17,56
|-2,50
|-21,32
|Ünlü Yatırım Holding
|5,28
|-5,38
|Vakıf Fin. Kir.
|3,24
|7,28
|58,71
|Vakıf GMYO
|1,60
|-1,84
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|5,65
|4,05
|-23,23
|Vakıflar Bankası
|3,69
|-3,66
|-21,66
|Vakko Tekstil
|9,62
|-2,53
|53,52
|Vanet Gıda
|4,43
|-4,94
|-42,69
|VBT Yazılım
|22,34
|9,94
|Verusa Holding
|47,98
|-1,03
|6,43
|Verusaturk Girisim
|24,78
|-0,16
|89,91
|Vestel
|23,80
|-3,57
|43,51
|Vestel Beyaz Eşya
|7,64
|-1,67
|72,13
|Viking Kağıt
|6,25
|-1,73
|-30,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,44
|-6,01
|14,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,90
|-1,50
|-20,15
|Yataş
|10,95
|-1,88
|-22,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|-0,65
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|20,44
|-3,68
|76,33
|Yeo Teknoloji
|58,35
|9,99
|Yeşil GMYO
|0,79
|-1,25
|-42,75
|Yeşil Yapı
|0,94
|-2,08
|-48,91
|Yeşil Yatırım Holding
|1,80
|-2,17
|-57,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.001,00
|-3,83
|-3,84
|Yonga Mobilya
|26,64
|-4,93
|-10,57
|Yükselen Çelik
|5,25
|-2,05
|1,05
|Yünsa
|12,94
|-0,69
|-6,85
|Ziraat GMYO
|2,43
|-0,41
|Zorlu Enerji
|1,67
|-1,18
|-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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