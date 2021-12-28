Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

İş Bankası (A) 377.147,30 85,50 İş Bankası (B) 47.450,00 -0,52 17,16 İş Bankası (C) 7,46 -6,40 9,82 İş Bankası (Kur.) 700.000,00 84,21 İş Fin.Kir. 3,04 -3,80 -21,24 İş Girişim 8,01 -2,67 -57,73 İş GMYO 2,92 2,82 14,96 İş Y. Men. Değ. 21,86 -2,50 31,71 İş Yat. Ort. 2,98 -3,25 -11,39 İşbir Holding 65,50 -5,76 22,02 İşbir Sentetik Dokuma 12,95 1,81 Işık Plastik 5,15 -4,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -2,27 -24,56 İttifak Holding 1,23 -2,38 -44,84 İz Hayvancılık Tarım 19,46 -2,21 8,11 İzmir Demir Çelik 2,33 -2,10 -29,60 İzmir Fırça 6,20 -1,12 11,51 Jantsa Jant Sanayi 65,35 -0,83 57,67 Kafein Yazılım 19,18 -1,64 -10,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,45 1,15 Kaplamin 26,50 4,58 -21,60 Kardemir (A) 7,55 -4,55 26,89 Kardemir (B) 7,54 -4,56 43,07 Kardemir (D) 8,99 -4,16 55,54 Karel Elektronik 11,13 -2,37 65,52 Karsan Otomotiv 3,41 -3,40 4,92 Karsu Tekstil 7,87 -2,84 -7,95 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,27 2,83 Kartonsan 52,30 -1,32 -44,76 Katmerciler Ekipman 1,43 -2,72 -17,45 Kent Gıda 171,00 -2,01 -51,91 Kerevitaş Gıda 4,43 -3,49 -32,67 Kervan Gıda 11,65 -3,24 13,82 Kervansaray Yat. Holding 0,57 -3,39 -54,76 Kiler GMYO 1,68 -1,75 -33,07 Kızılbük GYO 29,68 0,95 Klimasan Klima 9,90 -1,20 17,33 Koç Holding 28,70 -2,51 40,33 Konfrut Gıda 4,33 -3,78 2,49 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,75 -2,95 178,60 Konya Çimento 987,00 -1,36 -12,65 Konya Kağıt 7,29 -1,09 Koray GMYO 6,03 -2,43 35,51 Kordsa Teknik Tekstil 29,62 -2,82 90,48 Koza Altın 119,60 1,44 23,68 Koza Madencilik 17,77 -0,95 14,72 Körfez GMYO 7,37 0,68 27,07 Kristal Kola 2,24 5,16 -26,68 Kron Telekomünikasyon 36,62 -1,56 -0,60 Kuştur Kuşadası Turizm 236,00 -2,07 50,03 Kuyas Yatırım 4,84 3,86 110,43 Kütahya Porselen 103,70 -1,24 105,55 Kütahya Şeker Fabrikası 29,30 3,17 Lider Faktoring 4,30 1,90 26,10 Link Bilgisayar 27,94 0,43 -11,57 Logo Yazılım 39,80 -2,45 27,81 Lokman Hekim Sağlık 13,00 -5,52 84,88 Lüks Kadife 51,45 -2,00 79,18 Makina Takım 3,12 -1,89 -8,50 Manas Enerji Yönetimi 16,00 -0,31 Margün Enerji 9,13 -1,93 Marka Yatırım Holding 3,78 9,88 -41,21 Marmaris Altınyunus 239,90 -4,19 115,93 Marshall 224,60 -0,62 -26,77 Martı GMYO 0,87 -1,14 -65,93 Martı Otel 1,81 1,12 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 20,56 -0,58 Mavi Giyim 65,30 -3,19 26,53 Mazhar Zorlu Holding 30,26 -1,94 -3,88 Meditera Tıbbi Malzeme 44,16 -4,37 Mega Polietilen 5,95 -3,88 -22,32 Menderes Tekstil 2,05 -1,91 -33,66 Mercan Kimya 9,43 -2,08 Merit Turizm 27,74 -3,34 167,78 Merko Gıda 4,20 -3,67 -51,39 Metemtur Yatırım 3,86 -6,08 -52,26 Metro Holding 1,34 -2,90 -28,43 Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 -3,88 -22,84 Metro Yatırım Ortaklığı 1,61 -2,42 -29,37 Mia Teknoloji 37,94 9,53 Migros Ticaret 37,22 -4,02 -13,04 Milpa 3,59 1,70 -21,96 Mistral GMYO 4,06 -0,49 -13,17 MLP Sağlık 29,90 -4,04 50,48 MMC San. ve Tic. Yat. 3,12 -4,00 -32,17 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,72 0,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,94 1,15 -33,00 Mondi Tire Kutsan 9,98 5,16 31,32 Nasmed Egepol 7,08 -3,15 Naturel Enerji 41,50 1,22 16,87 Naturelgaz 6,69 -2,62 Net Holding 5,43 2,26 58,31 Netaş Telekom. 16,93 -2,65 -39,71 Niğbaş Niğde Beton 14,38 9,35 -72,35 Nuh Çimento 53,75 1,51 11,91 Nurol GMYO 6,20 0,16 -14,95 Odaş Elektrik 1,32 -2,94 -54,85 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 26,10 -3,33 Orge Enerji Elektrik 6,12 -0,16 32,68 Orma Orman Mahsulleri 35,02 0,00 137,91 Osmanlı Menkul 26,38 -2,30 -14,20 Ostim Endüstriyel Yat 1,59 -1,24 -31,87 Otokar 351,60 -3,25 15,55 Otto Holding 35,00 -4,42 232,38 Oyak Çimento 7,66 5,80 -12,76 Oyak Yat. Ort. 6,86 -1,29 -0,61 Oyak Yatırım Menkul 50,20 2,03 Oylum Sınai Yatırımlar 5,29 -7,52 12,31 Özak GMYO 5,73 0,17 12,35 Özbal Çelik Boru 27,28 2,25 316,49 Özderici GMYO 1,52 -3,18 -31,53 Özerden Plastik 7,40 -0,80 -17,78 Pamel Elektrik 84,60 -1,97 296,81 Panora GMYO 9,02 -0,11 53,64 Papilon Savunma 13,48 -0,96 -40,72 Park Elek.Madencilik 6,13 -4,37 14,15 Parsan 30,70 -2,48 26,34 Pasifik GYO 15,37 -3,64 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 11,93 -0,58 Pegasus 86,30 -1,82 15,68 Peker GMYO 0,89 -2,20 -61,95 Penguen Gıda 3,28 -3,81 -35,05 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 372,80 0,11 Pera GMYO 1,21 1,68 -30,92 Pergamon Dış Ticaret 23,64 -3,90 28,98 Petkim 7,82 -2,37 57,03 Petrokent Turizm 7.200,00 1,39 694,35 Pınar Et ve Un 19,41 -2,90 -11,30 Pınar Su 3,40 -1,73 -16,34 Pınar Süt 17,67 -1,78 -21,64 Plastikkart 18,04 1,63 26,65 Polisan Holding 2,89 -1,03 -24,83 Politeknik Metal 523,70 -3,32 29,08 Prizma Press Matbaacılık 3,54 -2,75 -35,40 QNB Finans Fin. Kir. 80,65 -6,60 -35,63 QNB Finansbank 39,70 -7,80 -43,57 QUA Granite Hayal Yapı 12,08 -1,47 Rainbow Polikarbonat 12,53 2,04 Ral Yatırım Holding 14,60 1,39 228,83 Ray Sigorta 13,95 -6,38 -9,71 Reysaş GMYO 3,45 5,18 6,42 Reysaş Lojistik 4,50 -0,44 -13,03 Rhea Girişim 1,83 -1,08 -50,81 Rodrigo Tekstil 19,36 10,00 41,21 Royal Halı 3,40 -5,03 -1,16 RTA Laboratuvarları 20,48 -1,63 -32,36 Sabancı Holding 13,02 -2,62 18,09 Safkar Ege Soğutmacılık 7,09 -1,25 -34,83 Sanel Mühendislik 5,89 5,94 72,22 Sanifoam Sünger 32,06 2,17 135,74 Sanko Pazarlama 9,10 -3,40 -1,81 Saray Matbaacılık 3,91 0,26 -55,42 Sarkuysan 20,00 0,00 129,95 Sasa Polyester 52,80 2,82 252,36 Say Yenilenebilir Enerji 29,58 -2,38 247,59 Sekuro Plastik 16,55 -2,01 18,55 Selçuk Ecza Deposu 11,30 2,36 -15,87 Selçuk Gıda 4,24 -1,40 -14,86 Selva Gıda Sanayi 14,16 2,39 Senkron Güvenlik 21,82 -2,24 -16,91 Serve Film Prodüksiyon 12,50 -0,79 -21,88 Servet GMYO 93,00 1,09 18,62 Seyitler Kimya 13,73 -9,97 1,98 Silverline Endüstri 4,81 -2,43 -44,07 Sinpaş GMYO 4,23 -0,24 1,20 Smartiks Yazılım 5,96 5,86 -32,73 Sodaş Sodyum Sanayii 31,28 8,24 18,77 Söktaş 2,32 -5,69 -28,63 Sönmez Filament 37,26 5,55 -29,94 Sönmez Pamuklu 8,89 1,02 -39,76 Sumaş Suni Tahta 92,30 -4,20 80,94 Şeker Fin. Kir. 5,42 -1,28 -15,31 Şekerbank 1,02 -4,67 -32,45 Şişe Cam 13,41 -1,03 87,30 Şok Marketler Ticaret 13,12 -2,02 5,13 T. Halk Bankası 4,58 -2,55 -17,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 17,63 -4,13 -29,23 T.S.K.B. 1,44 -4,64 -17,55 T.Tuborg 19,15 -2,40 8,00 Tat Gıda 11,75 -0,09 1,63 TAV Havalimanları 31,56 -2,89 48,17 Tek-Art Turizm 1,21 -4,72 -40,10 Tekfen Holding 19,94 -4,23 21,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 0,32 -26,67 Temapol Polimer Plastik 14,83 2,56 28,96 Tetamat Gıda Yatırımları 347,50 -7,85 60,66 TGS Dış Ticaret 14,20 -2,81 11,72 Tofaş Oto. Fab. 71,70 -3,24 131,96 Torunlar GMYO 3,90 -4,18 0,00 Trabzon Liman 29,94 -3,04 0,51 Trabzonspor Sportif 6,13 -7,96 151,23 Trend GMYO 6,35 -1,85 -49,48 TSKB GMYO 2,78 -1,77 -42,40 Tuğçelik 14,66 -7,97 81,44 Tukaş 7,14 -1,79 -26,32 Turcas Petrol 3,98 -1,97 -17,94 Tureks Turizm Taşımacılık 10,19 -3,87 Turkcell 18,60 -1,59 24,70 Tümosan Motor ve Traktör 19,67 1,76 39,80 Tüpraş 149,60 -2,09 38,52 Türk Hava Yolları 20,48 -1,44 58,64 Türk İlaç Serum 12,39 -7,68 Türk Prysmian Kablo 48,92 9,98 305,56 Türk Telekom 9,85 -4,28 24,69 Türk Traktör 209,00 0,00 22,67 Türker Proje Gayrimenkul 123,90 -0,88 9,74 Türkiye Sigorta 5,03 -1,76 -18,58 Ufuk Yatırım 18,01 -0,44 34,40 Ulaşlar Turizm Yat. 3,25 -2,69 -23,35 Ulusal Faktoring 2,59 -1,15 Ulusoy Elektrik 67,00 -2,19 30,48 Ulusoy Un Sanayi 6,29 -2,93 23,61 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,57 -3,68 -32,91 Utopya Turizm 12,69 -2,38 -67,29 Uzertaş Boya 33,00 -4,29 -41,70 Ülker Bisküvi 17,56 -2,50 -21,32 Ünlü Yatırım Holding 5,28 -5,38 Vakıf Fin. Kir. 3,24 7,28 58,71 Vakıf GMYO 1,60 -1,84 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 5,65 4,05 -23,23 Vakıflar Bankası 3,69 -3,66 -21,66 Vakko Tekstil 9,62 -2,53 53,52 Vanet Gıda 4,43 -4,94 -42,69 VBT Yazılım 22,34 9,94 Verusa Holding 47,98 -1,03 6,43 Verusaturk Girisim 24,78 -0,16 89,91 Vestel 23,80 -3,57 43,51 Vestel Beyaz Eşya 7,64 -1,67 72,13 Viking Kağıt 6,25 -1,73 -30,56 Yapı ve Kredi Bank. 3,44 -6,01 14,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,90 -1,50 -20,15 Yataş 10,95 -1,88 -22,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,08 -0,65 -30,00 Yeni Gimat GMYO 20,44 -3,68 76,33 Yeo Teknoloji 58,35 9,99 Yeşil GMYO 0,79 -1,25 -42,75 Yeşil Yapı 0,94 -2,08 -48,91 Yeşil Yatırım Holding 1,80 -2,17 -57,91 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.001,00 -3,83 -3,84 Yonga Mobilya 26,64 -4,93 -10,57 Yükselen Çelik 5,25 -2,05 1,05 Yünsa 12,94 -0,69 -6,85 Ziraat GMYO 2,43 -0,41 Zorlu Enerji 1,67 -1,18 -33,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Hilton otelleri 2022 yılında Türkiye'de 12 yeni otel açılışı gerçekleştirecek AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Haberler Ekonomi