Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 171.000,10 1,79 272,55
İş Bankası (B) 21.
13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|171.000,10
|1,79
|272,55
|İş Bankası (B)
|21.999,90
|-14,25
|618,90
|İş Bankası (C)
|6,28
|0,64
|38,63
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|2,86
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,67
|1,14
|-42,33
|İş Girişim
|2,75
|1,85
|34,80
|İş GMYO
|0,98
|-1,01
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|3,91
|0,26
|111,71
|İş Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|89,67
|İşbir Holding
|374,90
|-0,03
|172,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|-51,19
|İttifak Holding
|3,87
|-0,77
|87,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,22
|-1,69
|-20,79
|İzmir Demir Çelik
|3,96
|0,51
|138,55
|İzmir Fırça
|1,74
|0,58
|-15,94
|Jantsa Jant Sanayi
|47,30
|-1,79
|83,25
|Kafein Yazılım
|8,35
|-2,00
|21,23
|Kapital Yat. Holding
|2,56
|2,40
|-10,80
|Kaplamin
|4,59
|-0,22
|27,50
|Kardemir (A)
|2,34
|3,08
|36,71
|Kardemir (B)
|2,33
|2,64
|35,38
|Kardemir (D)
|2,37
|3,49
|15,28
|Karel Elektronik
|12,47
|0,48
|199,04
|Karsan Otomotiv
|1,27
|-0,78
|-0,78
|Karsu Tekstil
|1,87
|1,63
|49,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,19
|-0,14
|94,32
|Kartonsan
|319,80
|-0,99
|0,26
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|0,00
|-3,28
|Kent Gıda
|117,60
|0,34
|-1,18
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|0,00
|51,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,24
|2,28
|28,00
|Klimasan Klima
|16,20
|0,25
|317,53
|Koç Holding
|20,08
|0,90
|45,00
|Konfrut Gıda
|7,19
|2,57
|50,54
|Konya Çimento
|209,10
|-0,10
|17,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|-1,27
|22,82
|Koza Altın
|75,35
|3,57
|46,88
|Koza Madencilik
|9,33
|4,13
|29,22
|Körfez GMYO
|1,52
|-0,65
|24,59
|Kristal Kola
|1,27
|-0,78
|20,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,20
|-0,43
|5,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,30
|7,22
|40,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|9,73
|Kütahya Porselen
|5,38
|0,56
|18,24
|Lider Faktoring
|2,83
|2,54
|25,78
|Link Bilgisayar
|11,05
|-0,81
|32,81
|Logo Yazılım
|43,78
|0,64
|61,31
|Lokman Hekim Sağlık
|3,96
|1,02
|-12,00
|Lüks Kadife
|7,35
|-0,94
|51,55
|Makina Takım
|1,50
|2,04
|-2,60
|Mardin Çimento
|5,72
|-1,38
|105,98
|Marka Yatırım Holding
|0,79
|3,95
|27,42
|Marmaris Altınyunus
|23,12
|-0,34
|31,66
|Marshall
|32,28
|2,41
|27,99
|Martı GMYO
|0,82
|-3,53
|26,15
|Martı Otel
|0,77
|-1,28
|32,76
|Mavi Giyim
|45,00
|0,04
|39,66
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|0,90
|46,98
|Mega Polietilen
|1,76
|1,15
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,85
|-2,30
|18,06
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|15,42
|-1,72
|157,43
|Merko Gıda
|0,85
|0,00
|-15,84
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|7,53
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|0,00
|46,67
|Metro Holding
|2,88
|20,00
|278,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,88
|8,67
|70,91
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,40
|2,19
|18,64
|Migros Ticaret
|22,46
|3,89
|50,74
|Milpa
|1,88
|-0,53
|31,53
|Mistral GMYO
|1,53
|3,38
|0,00
|MLP Sağlık
|14,90
|2,69
|39,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,86
|3,33
|0,00
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,18
|0,63
|Net Holding
|1,81
|1,12
|-7,65
|Netaş Telekom.
|9,95
|0,00
|54,02
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|0,00
|75,00
|Nuh Çimento
|11,43
|-1,80
|64,93
|Nurol GMYO
|2,88
|1,05
|37,14
|Odaş Elektrik
|1,48
|1,37
|5,11
|Olmuksan-IP
|4,53
|-2,79
|34,42
|Orge Enerji Elektrik
|3,79
|1,88
|21,47
|Orma Orman Mahsulleri
|2,75
|3,00
|129,17
|Osmanlı Menkul
|2,00
|0,00
|16,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,88
|6,48
|Otokar
|144,00
|-0,62
|67,66
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|0,00
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|2,01
|199,02
|Özak GMYO
|2,00
|3,63
|38,01
|Özbal Çelik Boru
|1,40
|4,48
|1,45
|Özderici GMYO
|1,34
|-3,60
|-42,98
|Özerden Plastik
|2,12
|0,95
|5,57
|Panora GMYO
|4,86
|-3,57
|32,18
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|8,65
|19,92
|Parsan
|13,26
|-0,38
|51,37
|Pegasus
|76,00
|6,89
|231,59
|Peker GMYO
|3,08
|0,00
|-62,55
|Penguen Gıda
|1,63
|-0,61
|50,93
|Pera GMYO
|0,75
|-1,32
|-2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,50
|1,56
|6,43
|Petkim
|3,69
|-0,27
|-6,29
|Petrokent Turizm
|115,90
|12,42
|68,70
|Pınar Et ve Un
|7,95
|0,00
|79,18
|Pınar Su
|2,04
|12,09
|63,20
|Pınar Süt
|8,96
|-0,55
|44,12
|Plastikkart
|5,38
|-0,37
|99,26
|Polisan Holding
|2,67
|0,00
|-11,44
|Politeknik Metal
|76,00
|0,00
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|-2,47
|154,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,50
|0,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,20
|0,28
|417,65
|QNB Finansbank
|17,19
|-1,21
|90,79
|Ral Yatırım Holding
|7,18
|-0,97
|290,22
|Ray Sigorta
|2,46
|-0,81
|76,98
|Reysaş GMYO
|2,07
|2,99
|200,00
|Reysaş Lojistik
|1,45
|0,00
|95,95
|Rhea Girişim
|0,81
|1,25
|22,73
|Rodrigo Tekstil
|1,97
|-1,50
|3,68
|Royal Halı
|1,08
|0,00
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,88
|6,21
|15,81
|Sabancı Holding
|8,66
|-2,48
|19,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,58
|0,00
|1,92
|Salix Yatırım Holding
|5,65
|-0,53
|46,75
|Sanel Mühendislik
|3,73
|0,81
|71,10
|Sanifoam Sünger
|2,14
|0,00
|71,20
|Sanko Pazarlama
|5,03
|3,50
|153,52
|Saray Matbaacılık
|1,17
|0,86
|17,00
|Sarkuysan
|3,70
|0,00
|17,73
|Sasa Polyester
|6,27
|-0,32
|9,12
|Say Reklamcılık
|1,46
|5,04
|55,32
|Sekuro Plastik
|4,21
|8,23
|42,23
|Selçuk Ecza Deposu
|5,40
|-3,40
|98,64
|Selçuk Gıda
|1,80
|1,12
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,76
|-0,36
|176,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|-0,57
|-11,28
|Servet GMYO
|6,35
|-3,50
|35,11
|Seyitler Kimya
|5,29
|5,80
|37,40
|Silverline Endüstri
|1,59
|3,92
|18,66
|Sinpaş GMYO
|0,84
|-1,18
|127,03
|Smartiks Yazılım
|3,45
|-4,43
|Soda Sanayii
|5,74
|1,06
|-15,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,19
|0,24
|47,61
|Söktaş
|1,61
|-1,83
|26,77
|Sönmez Filament
|4,06
|1,75
|30,13
|Sönmez Pamuklu
|4,34
|6,90
|39,10
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|3,16
|21,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|0,00
|46,45
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-5,45
|Şişe Cam
|4,56
|2,93
|-16,82
|Şok Marketler
|9,81
|1,34
|-8,74
|T. Halk Bankası
|5,94
|0,68
|-15,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,54
|-14,96
|97,30
|T.S.K.B.
|0,94
|0,00
|16,05
|T.Tuborg
|10,31
|4,25
|29,95
|Taç Tarım Ürünleri
|3,57
|-1,11
|-29,45
|Tat Gıda
|4,72
|-0,21
|23,56
|TAV Havalimanları
|27,60
|0,15
|25,51
|Taze Kuru Gıda
|8,55
|-0,58
|25,74
|Tek-Art Turizm
|0,84
|5,00
|-1,18
|Tekfen Holding
|18,45
|0,44
|-6,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,74
|-1,08
|-7,74
|Temapol Polimer Plastik
|4,14
|-0,24
|35,29
|TGS Dış Ticaret
|3,52
|1,44
|54,60
|Tofaş Oto. Fab.
|23,98
|0,93
|54,60
|Torunlar GMYO
|2,07
|4,02
|37,09
|Trabzon Liman
|8,41
|1,08
|22,26
|Trabzonspor Sportif
|1,41
|-0,70
|2,47
|Trakya Cam
|3,10
|0,32
|7,31
|Trend GMYO
|1,66
|-1,19
|30,71
|TSKB GMYO
|0,91
|1,11
|10,98
|Tuğçelik
|2,88
|-1,03
|35,21
|Tukaş
|6,31
|-2,92
|280,12
|Turcas Petrol
|2,13
|0,95
|51,06
|Turkcell
|13,10
|-1,87
|11,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,14
|2,19
|14,22
|Tüpraş
|126,40
|0,00
|21,15
|Türk Hava Yolları
|13,69
|2,62
|-15,02
|Türk Prysmian Kablo
|2,21
|1,84
|28,14
|Türk Telekom
|6,95
|-0,57
|78,21
|Türk Traktör
|45,46
|0,22
|30,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,04
|0,82
|15,25
|Ufuk Yatırım
|1,74
|-1,14
|52,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,71
|3,01
|50,00
|Ulusoy Elektrik
|25,10
|-0,71
|57,27
|Ulusoy Un Sanayi
|3,15
|0,64
|51,44
|Umpaş Holding
|0,53
|1,92
|-3,64
|Uşak Seramik
|1,65
|0,61
|48,65
|Utopya Turizm
|3,73
|1,63
|-9,02
|Uzertaş Boya
|1,20
|1,69
|100,00
|Ülker Bisküvi
|20,88
|3,67
|42,33
|Ünye Çimento
|3,30
|0,92
|-1,36
|Vakıf Fin. Kir.
|1,45
|1,40
|1,83
|Vakıf GMYO
|1,93
|0,00
|-0,86
|Vakıf Yat. Ort.
|1,94
|-1,02
|27,63
|Vakıflar Bankası
|4,82
|0,42
|23,59
|Vakko Tekstil
|4,03
|0,00
|54,50
|Vanet Gıda
|1,49
|-1,97
|14,62
|Verusa Holding
|15,41
|-0,45
|-6,98
|Verusaturk Girisim
|3,69
|5,73
|19,71
|Vestel
|11,02
|-0,27
|98,56
|Vestel Beyaz Eşya
|16,38
|0,24
|67,70
|Viking Kağıt
|1,33
|1,53
|20,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,06
|1,98
|19,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|0,40
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,51
|-0,22
|61,65
|Yataş
|5,80
|-2,52
|29,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,08
|-1,82
|14,89
|Yeni Gimat GMYO
|11,15
|-0,36
|55,28
|Yeşil GMYO
|0,47
|-2,08
|74,07
|Yeşil Yapı
|0,45
|0,00
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,85
|-3,11
|23,05
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.425,00
|-1,86
|10,28
|Yonga Mobilya
|6,73
|-0,59
|3,69
|Yünsa
|5,94
|6,07
|42,28
|Zorlu Enerji
|1,25
|-0,79
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA