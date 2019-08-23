Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

23.08.2019 18:36
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 0,65 -21,03
Acıpayam Selüloz 3,95 0,00 23,64
Adana Çimento (A) 5,29 -0,75 11,22
Adana Çimento (B) 3,82 0,26 18,43
Adana Çimento (C) 1,07 0,00 -13,08
Adel Kalemcilik 11,26 0,36 2,36
Adese Alışveriş Ticaret 0,98 2,08 -58,12
Afyon Çimento 4,05 0,75 -11,76
Ak Enerji 0,49 2,08 -22,22
Akbank 6,95 2,96 18,10
Akçansa 5,34 0,38 -18,37
Akdenız Güvenlık Hız. 1,55 4,73 -22,89
Akfen GMYO 2,25 -3,85 36,36
Akın Tekstil 8,55 0,12 -5,68
Akiş GMYO 2,27 0,44 -0,39
Akmerkez GMYO 19,99 -0,05 29,56
Aksa 8,54 1,55 28,72
Aksa Enerji 2,53 0,00 -5,60
Aksigorta 4,66 -1,06 48,44
Aksu Enerji 8,00 -1,48 3,63
Alarko Carrıer 32,80 0,00 -16,67
Alarko GMYO 42,00 0,24 -0,53
Alarko Holding 3,90 2,63 99,97
Albaraka Türk 1,16 0,87 -4,92
Alcatel Lucent Teletaş 6,12 -0,49 6,25
Alkim Kağıt 3,65 1,96 1,56
Alkim Kimya 27,38 -0,29 27,11
Altınyağ 0,42 2,44 -4,55
Altınyunus Çeşme 2,89 -0,34 -6,81
Anadolu Cam 2,55 2,82 -0,57
Anadolu Efes 24,58 0,16 22,45
Anadolu Grubu Holding 12,66 1,85 24,92
Anadolu Hayat Emek. 4,97 0,40 -12,72
Anadolu Isuzu 8,07 1,89 30,58
Anadolu Sigorta 3,96 1,02 0,87
Anel Elektrik 1,71 1,79 5,56
Arçelik 17,10 -0,52 8,30
Arena Bilgisayar 3,51 1,74 -20,41
Armada Bilgisayar 9,68 0,83 4,20
Arsan Tekstil 2,21 -2,21 36,42
Artı Yatırım Holding 0,79 0,00 -9,20
Aselsan 17,66 0,80 -26,46
Aslan Çimento 27,62 0,95 -1,92
Ata GMYO 3,97 0,00 -1,00
Atakule GMYO 1,18 0,00 -10,32
Atlantis Yatırım Holding 0,40 122,22
Atlas Yat. Ort. 0,81 1,25 -5,81
AvivaSA Emeklilik Hayat 8,69 0,35 17,45
Avrasya GMYO 1,28 0,00 45,45
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 0,00 11,11
Avrasya Stratejik GMYF 1.274,10 0,01 2,23
Avrupa Yatırım Holding 1,80 -2,70 -25,93
Ayen Enerji 1,89 2,16 4,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,65 9,27 19,97
Aygaz 9,79 -0,20 -1,55
Bagfaş 8,83 4,25 83,20
Bak Ambalaj 5,19 0,00 10,23
Balatacılar Balatacılık 0,29 0,00 -12,12
Bantaş Ambalaj 1,49 0,68 18,73
Banvit 15,79 0,19 46,34
Baştaş Başkent Çimento 1,72 0,00 -14,85
Batı Çimento 2,58 0,39 7,05
Batısöke Çimento 0,98 1,03 -10,09
Bera Holding 1,79 0,56 -13,11
Berkosan Yalıtım 1,73 2,98 -4,42
Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 0,69 -9,88
Beyaz Filo 2,88 0,00 5,49
Bilici Yatırım 2,26 0,44 78,72
Bim Mağazalar 49,52 2,02 15,60
Birko Mensucat 0,28 3,70 -6,67
Birlik Mensucat 0,76 2,70 -35,04
Bizim Mağazaları 8,60 1,30 26,47
Bolu Çimento 2,13 0,47 -31,02
Bomonti Elektrik 1,39 4,51 189,58
Borusan Mannesmann 8,06 1,38 14,99
Borusan Yat. Paz. 32,42 0,19 -10,51
Bosch Fren Sistemleri 169,80 0,35 11,14
Bossa 3,88 1,31 -7,71
Boyner Perakende Yat. 8,15 0,12 106,85
Brisa 5,26 -0,75 -16,90
Burçelik 3,62 -1,09 12,77
Burçelik Vana 3,30 3,12 122,97
Bursa Çimento 4,00 1,27 -9,09
Carrefoursa 2,92 0,00 -16,09
Ceo Event Medya 5,83 7,37
Coca Cola İçecek 35,70 2,76 20,75
Cosmos Yat. Holding 1,05 -0,94 8,25
Credıtwest Faktorıng 1,53 1,32 47,12
Çelebi 90,85 1,40 55,71
Çelik Halat 3,84 2,13 -28,93
Çemaş Döküm 0,70 0,00 -7,89
Çemtaş 5,14 3,01 -13,81
Çimbeton 26,64 0,30 -6,85
Çimentaş 10,72 3,08 -15,59
Çimsa 6,05 1,34 -19,87
Çuhadaroğlu Metal 2,04 0,00 14,61
Dagi Giyim 1,47 1,38 18,55
Dagi Yatırım Holding 1,46 -2,67 44,55
Dardanel 1,07 5,94 -2,73
Datagate Bilgisayar 5,36 1,90 25,23
Demısaş Döküm 2,30 3,60 0,10
Denge Holding 1,40 0,72 20,69
Deniz GMYO 3,22 0,00 5,92
Denizbank 19,20 0,52 0,52
Denizli Cam 9,66 -0,72 -16,15
Derimod 11,40 -3,80 31,49
Derlüks Deri 1,98 4,21
Desa Deri 2,23 0,00 28,90
Despec Bilgisayar 2,75 1,85 0,68
Deva Holding 6,25 7,02 89,97
Diriteks Diriliş Tekstil 0,89 5,95 14,10
Ditaş Doğan 5,05 0,40 -1,35
DO-CO 530,00 0,21 11,83
Doğan Burda 3,29 -1,50 9,30
Doğan Holding 1,35 2,27 44,96
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,95 1,06 -22,13
Doğusan 1,30 0,00 -39,94
Doğuş GMYO 2,31 2,67 9,48
Doğuş Otomotiv 5,06 2,64 16,59
Döktaş Dökümcülük 26,16 0,15 220,98
Duran Doğan Basım 8,01 -0,50 57,06
Dyo Boya 3,16 -0,32 8,97
Eczacıbaşı İlaç 2,46 3,36 1,42
Eczacıbaşı Yatırım 6,21 1,80 -3,00
Edip Gayrimenkul 0,75 1,35 -2,60
Ege Endüstri 482,50 0,23 55,07
Ege Gübre 29,68 0,95 43,47
Ege Profil 9,02 0,89 4,46
Ege Seramik 2,83 -0,35 -4,43
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 4,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00
Egeplast 4,93 3,14 28,39
Ekiz Kimya 0,55 17,02 66,67
Emek Elektrik 0,98 0,00 0,00
Eminiş Ambalaj 0,87 0,00 -25,64
Emlak Konut GMYO 1,17 2,63 -19,68
Enerjisa Enerji 5,94 0,00 26,16
Enka İnşaat 5,55 0,36 24,88
Erbosan 17,07 2,58 12,27
Ereğli Demir Çelik 6,39 2,90 4,72
Ersu Gıda 1,17 7,34 27,17
Escort Teknoloji 0,67 3,08 -11,84
Etiler Gıda 3,75 8,70 76,06
Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 0,00 69,04
Euro Trend Yat. Ort. 0,76 -1,30 19,69
Euro Yat. Ort. 0,77 0,00 22,89
Euro Yatırım Holding 1,68 1,82 205,45
Fenerbahçe Futbol 7,63 0,93 10,26
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,63 -0,38 -1,13
F-M İzmit Piston 16,16 -0,12 5,13
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,04 2,01 97,53
Ford Otosan 59,00 3,15 24,19
Formet Çelik Kapı 5,70 0,00 348,82
Frigo Pak Gıda 8,98 -3,65 428,24
Galatasaray Sportif 1,53 0,66 23,39
Garanti Bankası 9,05 3,55 13,69
Garanti Faktoring 3,00 3,09 51,52
Garanti Yat. Ort. 0,62 0,00 -15,34
Gedik Y. Men. Değ. 4,00 1,01 31,00
Gedik Yatırım Holding 3,52 -0,56 49,79
Gediz Ambalaj 5,33 1,14 31,79
Gentaş 1,35 -1,46 -1,65
Gersan Elektrik 2,12 1,44 -13,13
Global Men. Değ. 0,82 -7,87 74,47
Global Yat. Holding 4,22 3,69 41,14
Good-Year 2,53 2,02 -23,76
Göltaş Çimento 9,93 2,06 -18,90
Gözde Girişim 2,50 0,81 -6,37
GSD Denizcilik 1,50 4,17 30,43
GSD Holding 0,82 2,50 2,50
Gübre Fabrik. 4,06 -1,22 37,16
Güler Yat. Holding 1,33 1,53 24,30
Güneş Sigorta 1,28 2,40 -8,71
Halk GMYO 0,84 0,00 30,57
Halk Sigorta 0,97 3,19 9,91
Hatay Tekstil 3,77 0,00 9,33
Hedef Girişim 1,51 -1,31 30,17
Hektaş 14,74 -0,07 59,01
HUB Girişim 2,65 -0,38 40,96
Hürriyet Gzt. 0,71 1,43 -23,66
ICBC Turkey Bank 3,32 0,30 -32,66
İdealist Danışmanlık 7,01 -1,27 -35,09
İdealist GMYO 2,92 -2,99 79,14
İhlas Ev Aletleri 1,32 5,60 304,13
İhlas Gayrimenkul 0,82 -3,53 -12,72
İhlas Gazetecilik 2,19 -0,45 259,02
İhlas Holding 0,51 -3,77 59,38
İhlas Yayın Holding 0,62 1,64 87,88
İndeks Bilgisayar 7,31 -1,35 31,27
Info Yatırım 2,74 0,37 166,02
İntema 6,66 0,00 11,06
İpek Doğal Enerji 5,84 -0,68 8,75
İskenderun Demir Çelik 6,13 1,66 30,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA
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