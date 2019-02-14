Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|-5,63
|-22,56
|Acıpayam Selüloz
|3,53
|1,44
|8,28
|Adana Çimento (A)
|6,07
|0,00
|0,33
|Adana Çimento (B)
|4,20
|0,24
|2,19
|Adana Çimento (C)
|1,45
|-0,68
|2,84
|Adel Kalemcilik
|11,92
|1,36
|8,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,32
|1,75
|-0,85
|Afyon Çimento
|4,72
|2,61
|2,83
|Ak Enerji
|0,65
|-1,52
|3,17
|Akbank
|6,69
|1,67
|13,68
|Akçansa
|7,95
|1,92
|8,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,15
|-5,29
|6,97
|Akfen GMYO
|1,75
|0,57
|6,06
|Akın Tekstil
|9,26
|2,55
|-2,01
|Akiş GMYO
|2,61
|-0,76
|1,95
|Akmerkez GMYO
|15,88
|0,38
|-2,99
|Aksa
|8,95
|-2,82
|19,97
|Aksa Enerji
|2,77
|-1,07
|3,36
|Aksigorta
|4,13
|1,72
|12,84
|Aksu Enerji
|8,24
|0,37
|6,74
|Alarko Carrıer
|46,96
|2,31
|19,31
|Alarko GMYO
|46,98
|-1,80
|4,59
|Alarko Holding
|2,53
|1,20
|22,22
|Albaraka Türk
|1,81
|6,47
|48,36
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,58
|0,46
|14,24
|Alkim Kağıt
|4,07
|-3,78
|-1,93
|Alkim Kimya
|26,06
|0,15
|9,96
|Altınyağ
|0,29
|0,00
|-34,09
|Altınyunus Çeşme
|4,45
|1,60
|7,23
|Anadolu Cam
|3,26
|2,52
|21,64
|Anadolu Efes
|19,71
|-4,97
|-4,32
|Anadolu Grubu Holding
|12,45
|1,22
|21,58
|Anadolu Hayat Emek.
|5,87
|-0,34
|-2,33
|Anadolu Isuzu
|6,24
|-0,64
|0,97
|Anadolu Sigorta
|4,25
|0,47
|3,16
|Anel Elektrik
|1,83
|-1,08
|12,96
|Arçelik
|20,04
|1,98
|26,92
|Arena Bilgisayar
|3,43
|-1,72
|-22,22
|Armada Bilgisayar
|8,48
|1,44
|-8,72
|Arsan Tekstil
|1,77
|-4,32
|9,26
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|10,34
|Aselsan
|23,98
|2,74
|-0,42
|Aslan Çimento
|28,02
|-0,92
|-0,50
|Ata GMYO
|3,90
|0,52
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,28
|1,59
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,45
|12,50
|150,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|0,63
|84,88
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,40
|0,96
|9,52
|Avrasya GMYO
|1,19
|-3,25
|35,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,16
|-2,52
|7,41
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.254,30
|0,01
|0,64
|Avrupa Yatırım Holding
|2,74
|4,18
|12,76
|Ayen Enerji
|2,41
|0,42
|2,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|0,00
|9,15
|Aygaz
|11,33
|-5,82
|0,00
|Bagfaş
|5,65
|0,89
|17,22
|Bak Ambalaj
|4,75
|-0,42
|-6,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|0,00
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,29
|-3,01
|2,79
|Banvit
|10,81
|-1,46
|0,19
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|0,00
|-3,96
|Batı Çimento
|2,59
|-3,36
|7,47
|Batısöke Çimento
|1,04
|0,97
|-4,59
|Bera Holding
|1,83
|-0,54
|-11,17
|Berkosan Yalıtım
|1,77
|0,57
|-2,21
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|0,58
|6,17
|Beyaz Filo
|4,30
|-4,44
|57,51
|Bilici Yatırım
|1,86
|-1,06
|36,76
|Bim Mağazalar
|92,10
|-2,33
|5,86
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,79
|-1,25
|-32,48
|Bizim Mağazaları
|7,50
|0,40
|10,29
|Bolu Çimento
|3,52
|0,28
|2,62
|Bomonti Elektrik
|0,98
|0,00
|104,17
|Borusan Mannesmann
|8,19
|0,49
|5,00
|Borusan Yat. Paz.
|37,54
|0,11
|-0,21
|Bosch Fren Sistemleri
|169,20
|0,00
|4,44
|Bossa
|7,81
|0,13
|9,69
|Boyner Perakende Yat.
|4,38
|-1,35
|11,17
|Brisa
|7,04
|-1,26
|11,22
|Burçelik
|3,30
|-1,20
|2,80
|Burçelik Vana
|1,59
|0,63
|7,43
|Bursa Çimento
|4,40
|-0,45
|0,00
|Carrefoursa
|3,68
|-0,81
|5,75
|Coca Cola İçecek
|34,30
|3,00
|11,08
|Cosmos Yat. Holding
|0,94
|-1,05
|-3,09
|Credıtwest Faktorıng
|0,99
|0,00
|-4,81
|Çelebi
|58,25
|-3,32
|-8,12
|Çelik Halat
|5,76
|3,97
|-4,00
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,00
|-1,32
|Çemtaş
|5,57
|0,54
|-8,39
|Çimbeton
|29,50
|-0,34
|3,15
|Çimentaş
|11,46
|0,61
|-9,76
|Çimsa
|8,00
|1,01
|5,96
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|1,64
|4,49
|Dagi Giyim
|1,35
|0,75
|8,87
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,15
|-8,00
|4,55
|Datagate Bilgisayar
|4,97
|-1,58
|16,12
|Demirören Gazetecilik
|14,50
|51,04
|Demısaş Döküm
|2,84
|2,16
|14,52
|Denge Holding
|1,74
|2,96
|50,00
|Deniz GMYO
|3,22
|0,63
|5,92
|Denizbank
|15,58
|1,37
|-18,43
|Denizli Cam
|10,53
|-0,28
|-8,59
|Derimod
|9,18
|0,33
|5,88
|Desa Deri
|2,02
|-5,61
|16,76
|Despec Bilgisayar
|3,07
|-0,97
|-6,40
|Deva Holding
|3,55
|-2,20
|7,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,54
|-0,54
|1,09
|DO-CO
|487,00
|0,52
|1,71
|Doğan Burda
|2,97
|-1,66
|-1,33
|Doğan Holding
|1,09
|-0,91
|6,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|0,89
|-7,38
|Doğusan
|1,71
|3,01
|-29,05
|Doğuş GMYO
|2,12
|-0,47
|0,47
|Doğuş Otomotiv
|4,63
|0,00
|6,68
|Döktaş Dökümcülük
|9,80
|-0,41
|20,25
|Duran Doğan Basım
|6,28
|-4,85
|23,14
|Dyo Boya
|2,84
|0,00
|-2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|2,99
|-1,32
|9,52
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,05
|-0,98
|11,81
|Edip Gayrimenkul
|0,65
|3,17
|-15,58
|Ege Endüstri
|403,00
|1,95
|17,15
|Ege Gübre
|26,16
|1,95
|20,55
|Ege Profil
|10,78
|0,84
|21,53
|Ege Seramik
|3,61
|-1,10
|7,76
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,16
|0,00
|23,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|3,55
|4,41
|-7,55
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,97
|-2,02
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,11
|-0,89
|-5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,42
|0,71
|-5,33
|Enerjisa Enerji
|5,66
|1,80
|10,98
|Enka İnşaat
|4,74
|-5,01
|3,49
|Erbosan
|68,45
|8,82
|9,70
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|2,36
|19,94
|Ersu Gıda
|0,91
|2,25
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,74
|2,78
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,14
|-0,93
|0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,67
|0,00
|4,69
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|0,00
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|0,67
|-6,94
|21,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,19
|0,70
|3,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,28
|-8,89
|23,31
|F-M İzmit Piston
|17,07
|-2,40
|-1,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,56
|-1,39
|4,09
|Ford Otosan
|54,00
|-2,53
|8,00
|Formet Çelik Kapı
|3,16
|0,32
|148,82
|Frigo Pak Gıda
|1,59
|-0,63
|-6,47
|Galatasaray Sportif
|1,48
|1,37
|19,35
|Garanti Bankası
|8,86
|-0,45
|11,31
|Garanti Faktoring
|2,80
|1,08
|41,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|-13,92
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,59
|1,70
|11,49
|Gedik Yatırım Holding
|2,80
|-1,41
|19,15
|Gediz Ambalaj
|4,15
|-1,19
|0,00
|Gentaş
|1,95
|4,28
|10,17
|Gersan Elektrik
|2,44
|-4,09
|-0,01
|Global Men. Değ.
|0,46
|2,22
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,71
|0,27
|24,08
|Good-Year
|3,58
|-0,28
|4,07
|Göltaş Çimento
|11,32
|-1,31
|-8,93
|Gözde Girişim
|3,55
|0,00
|32,96
|GSD Denizcilik
|1,26
|-2,33
|9,57
|GSD Holding
|0,91
|0,00
|13,75
|Gübre Fabrik.
|3,12
|0,00
|5,41
|Güler Yat. Holding
|1,06
|1,92
|-0,93
|Güneş Sigorta
|1,59
|-8,09
|6,00
|Halk GMYO
|0,74
|1,37
|5,71
|Halk Sigorta
|1,10
|1,85
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,09
|0,99
|3,54
|Hedef Girişim
|1,13
|-1,74
|-2,59
|Hektaş
|10,89
|0,28
|17,48
|HUB Girişim
|1,89
|1,61
|0,53
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|2,08
|5,38
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|0,24
|-16,63
|İdealist Danışmanlık
|15,00
|3,88
|38,89
|İdealist GMYO
|1,65
|1,23
|1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,34
|3,03
|3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|19,61
|16,19
|İhlas Gazetecilik
|0,63
|6,78
|3,28
|İhlas Holding
|0,33
|3,13
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,38
|8,57
|15,15
|İndeks Bilgisayar
|6,70
|-2,62
|12,23
|Info Yatırım
|1,17
|1,74
|13,59
|İntema
|9,00
|-7,22
|50,08
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|1,93
|-1,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,65
|1,06
|17,49
(Sürecek)
Kaynak: AA