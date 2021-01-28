Borsada endekslerin değişimi
28.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:06
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.3622,17BIST SINAİ2.5093,27BIST GIDA, İÇECEK2.1422,27BIST TEKSTIL, DERİ1.0193,26BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.362
|2,17
|BIST SINAİ
|2.509
|3,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.142
|2,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.019
|3,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.092
|0,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.937
|4,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.047
|3,78
|BIST METAL ANA
|4.358
|2,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.709
|3,76
|BIST MADENCİLİK
|1.628
|2,82
|BIST HİZMETLER
|1.222
|1,34
|BIST ELEKTRİK
|93
|1,83
|BIST ULAŞTIRMA
|1.672
|4,07
|BIST TURİZM
|401
|2,07
|BIST TİCARET
|3.710
|0,89
|BIST İLETİŞİM
|415
|-0,14
|BIST SPOR
|987
|0,90
|BIST İNŞAAT
|1.591
|1,62
|BIST MALİ
|1.562
|1,70
|BIST BANKA
|1.448
|2,02
|BIST SİGORTA
|6.768
|2,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.068
|1,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.341
|1,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|701
|2,05
|BIST TEKNOLOJİ
|2.017
|1,85
|BIST BİLİŞİM
|882
|3,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.320
|1,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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