Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 262.492 0,73
BIST SINAİ 155.908 2,22
BIST GIDA, İÇECEK 161.865 2,70
BIST TEKSTIL, DERİ 62.
06.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|262.492
|0,73
|BIST SINAİ
|155.908
|2,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|161.865
|2,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|62.304
|2,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|111.893
|1,99
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.091
|1,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|122.370
|6,29
|BIST METAL ANA
|258.052
|1,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|201.258
|1,95
|BIST MADENCİLİK
|133.042
|2,66
|BIST HİZMETLER
|106.803
|2,78
|BIST ELEKTRİK
|6.562
|6,02
|BIST ULAŞTIRMA
|141.361
|0,11
|BIST TURİZM
|18.506
|4,27
|BIST TİCARET
|337.442
|3,93
|BIST İLETİŞİM
|41.236
|1,47
|BIST SPOR
|77.090
|5,04
|BIST İNŞAAT
|120.023
|1,16
|BIST MALİ
|127.814
|2,71
|BIST BANKA
|132.676
|2,35
|BIST SİGORTA
|493.389
|2,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.741
|2,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.911
|2,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|54.717
|4,47
|BIST TEKNOLOJİ
|157.383
|0,80
|BIST BİLİŞİM
|53.110
|0,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|90.303
|4,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA