Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 652 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 652 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.840.000.000
|1,56
|Ford Otosan
|60.953.067.000
|10,08
|Enka İnşaat
|50.960.000.000
|0,91
|Koç Holding
|49.728.960.761
|1,00
|Bim Mağazalar
|38.041.080.000
|5,68
|Garanti Bankası
|36.540.000.000
|0,57
|Turkcell
|35.178.000.000
|1,62
|ASELSAN
|34.086.000.000
|1,78
|SASA Polyester
|33.129.600.000
|11,06
|Akbank
|28.340.000.000
|0,45
|Tüpraş
|24.453.434.880
|2,33
|Şişe Cam
|23.923.701.779
|1,00
|İş Bankası (C)
|23.759.841.600
|0,36
|Türk Telekom
|22.995.000.000
|2,04
|Arçelik
|22.420.661.842
|1,57
|Coca Cola İçecek
|20.298.788.404
|2,37
|Türk Hava Yolları
|19.471.800.000
|0,41
|Sabancı Holding
|19.098.180.794
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.921.394.876
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|17.451.500.000
|12,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500