Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi

18.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:31
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,38'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,38'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,38'lik değer kazandı. Endeks 5,79 puan artışla 1.530,28 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 artarken, holding endeksi ise yüzde 0,37 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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