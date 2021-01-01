Bolu'da tır devrildi: 3 yaralı
01.01.2021 01:07 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:10
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu istikametine giden Mehmet Özdemir idaresindeki 19 HG 918 plakalı tır, Gedikler köyü yakınlarında virajı dönerken devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki Eyüp Özdemir ve Murat Tunç yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin