Boğularak ölen polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu Boğularak ölen polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu Eşini kaybeden acılı baba oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden polis memuru Özgül Özdoğan, memleketi Karabük'te defnedildi.

Boğularak ölen polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu

Eşini kaybeden acılı baba oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı

KARABÜK - Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden polis memuru Özgül Özdoğan, memleketi Karabük'te defnedildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi Seyit ve oğlu Özgür ile Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde çadır kurdu. Gece sahilde denize giren Özdoğan, boğularak hayatını kaybetti.

Evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutlayan polis memuru Özdoğan'ın ölümü ailesini yasa boğarken, cenaze yakınlarına teslim edilerek memleketi Karabük'e getirildi.

Özdoğan için Mescidi Aksa Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Özdoğan'ın ailesinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve meslektaşları katıldı. Cenazede, Ozdoğan'ın annesi Gülser ve babası Durmuş Doymuş ayakta durmakta zorlandı.

Özdoğan'ın naaşı cenaze aracından tören mangası tarafından alınarak, cenaze namazı kılındı. Özdoğan'n naaşı tören mangası tarafından tekrar cenaze aracına konulurken, hayatını kaybeden polis memurunun eşi Seyit Özdoğan ise çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

Özdoğan, Beşbinevler Mahallesi Mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedildi. Burada polis memurunun eşi Seyit Özdoğan, eşini kendi elleriyle toprağa koydu.

Kaynak: İHA