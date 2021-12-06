Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Belediye ekiplerinin yağışlar öncesinde derelerde ve mazgallarda temizlik çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Başkan Aras " Bodrum'da artık geçmiş yıllardaki gibi su taşkınları, araç sürüklenmeleri gibi olumsuz görüntüler yaşanmıyor" dedi.

Yağış öncesinde ve yağış sırasında teyakkuzda olan Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri yağış sonrasında da Mazı ve İnce Yalı yolu üzerinde gerekli müdahalelerini tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından yangınla tahrip olan alanlardan yağışlarla birlikte akan küllü yağmur sularına 4 Loder, 1 Grayder, 2 Nc, 1 Kamyon, 1 Lovbet , 1 Öncü araç, 3 transit ve 40 kişilik bir ekiple anında müdahale edildi.

Yapılan çalışmalar şu şekilde:

Sazköy yol kavşağında menfez ağzı açıldı. Mazı Taşlı Yalı'da ve Mazı Hurma Sahili'nde esnafın kapanan yolları greyder ile tesviye edildi. Mazı Hurma Sahili' nde bulunan derede temizlik yapıldı.

Yoğun yağış nedeniyle Mumcular Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gerekli şeritleme yapılarak cadde araç trafiğine kapatıldı. Yola akan topraklar temizlik işleri ekiplerince alınarak trafik akışı normale döndürüldü. Mazı yolunda Büyükşehir Belediyesi yolu dahil şarampollerde temizlik yapıldı.

Fen İşleri ekiplerince, Yeniköy'de 3 farklı derede zarar gören geçişler düzeltildi, beton buz ile su akışı sağlandı.

Ayrıca burada önümüzdeki günlerde uygun kesitli menfez çalışmaları başlatılacağı bildirildi. Mumcular Merkez 300. Sokak su taşkını yaşanan bölgede drenaj çalışması için Belediye Harita Birimi ekipleri ile gerekli ölçümler tamamlandı. Bahçeyakası'nda dere geçişlerinde düzenlemeler yapılırken, Yukarı Mazı' da yağışta zarar gören dere kenarı ve yollarda temizlik ve düzenleme çalışması tamamlandı. Evlerin girişlerinin temizliği ve araç geçişi sağlandı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karaova Bölgesi'nde Mazı ve Mumcular'da yaptığı incelemelerde evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Taleplerini dinledi. Çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

BAYAR VE ARAS BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaymakam Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı AhmetAras Mumcular Bölgesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aras, incelemeler sonunda yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bodrum'da artık geçmiş yıllardaki gibi su taşkınları, araç sürüklenmeleri gibi olumsuz görüntüler yaşanmıyor. Bunların yaşanmaması için sistemli bir şekilde, riskli bölgelerde yeni yağmur suyu drenaj hatları döşedik. Türkkuyusu Caddesi, Yalıkavak, Gündoğan ve daha birçok mahallede çalışmalarımızı tamamladık. Sadece bir araç kiralaması yaparak yaklaşık 10 yıldır temizlenmeyen ve her yağmurda su taşkınlarına neden olan mazgalları ve yağmur hatlarını temizledik. Biz burada Belediyemizin tüm ekipleri ile birlikte müdahalelere devam ediyoruz. Yine Bodrum merkez başta olmak üzere yağışlar öncesi dereler ve mazgal temizliklerimiz ekiplerimizce titizlikle yürütülüyor. "

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