Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikası"nda değişiklik... - Haberler
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Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikası"nda değişiklik...

AA, Kasım İleri - Güncel
Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikası"nda değişiklik olmadığını söyledi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasına yönelik talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikası"nda değişiklik olmadığını söyledi.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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