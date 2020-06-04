Bitlis ve Muş'ta sessizliğe bürünen tarihi mekanlarda "normalleşme" yoğunluğu Bitlis ve Muş'ta birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi yapılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

ŞENER TOKTAŞ/İBRAHİM YALDIZ - Bitlis ve Muş'ta birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi yapılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır ziyarete kapalı olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, normalleşme süreciyle ziyarete açıldı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak nitelendirilen mezarlığı görmek isteyenler, maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde alana kabul ediliyor.

Geçen yıl 70 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 210 dönüm alana kurulu mezarlık, bünyesindeki 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezar taşı ve üzerlerindeki motiflerle ziyaretçilerine tarihi bir yolculuğa çıkma imkanı sunuyor.

Malazgirt Kalesi yeniden konuklarını ağırlıyor

Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Malazgirt Kalesi de normalleşme sürecine geçilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ziyaretçiler, geçmişin izlerini günümüze taşıyan, kalın surlarıyla yıllara meydan okuyan kaleyi yeniden ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Suriyeli Ahmet Fetle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olarak Mersin'e ardından da Ahlat'ta geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla Ahlat'taki kabristanı görmek istediğini belirten Fetle, "Burası çok farklı bir yer. Mezar taşlarının üzerindeki işlemeler çok güzel. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Savaş döneminde yaşananları öğrenmek istedik." dedi.

Ailesiyle Adana'dan gelerek mezarlığı ziyaret eden Ertuğrul Usmeker de tarihin ilk başlangıç yerlerinden birinde olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Kız kardeşinin ilçede öğretmenlik yaptığını anlatan Usmeker, "Selçuklu İmparatorluğu'nun bulunduğu ve Ertuğrul Gazi'nin doğduğu bölgeye geldim. İlk ziyaretçilerinden biri olduğum için mutluyum. Tüm ziyaretçilerin mutlaka Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görmesini, tarihimizle ilgili bilgi almasını isterim. Geçmişte atalarımızın verdiği mücadeleyi öğrenmek, yerinde görmek çok önemli." diye konuştu.

"Bu ziyaretle hasret giderdik"

Malazgirt Kalesi'ni ziyaret eden Yusuf Eğe de ilçenin Oğuzhan köyünde yaşadığını belirterek, "2 aydır koronavirüs nedeniyle buraya gelemiyorduk. Kısıtlamaların kalkmasıyla ilçeye geldik, kaleyi gezdik. Bu ziyaretle hasret giderdik. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Ercan Güven de normalleşme sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Tarihi mekanımızı dolaşıyoruz. Çok şükür güzel günlere kavuştuk. Ülkemiz birçok badireden geçti. Güzel gelişmeler bizleri de mutlu ediyor. Malazgirt, Sultan Alparslan'ın Romen Diyojen'i yendiği yerin adıdır. Büyük bir hasretle tarihi mekanları gezmeyi bekliyorduk. Şimdi hasret giderdik."

Kaynak: AA