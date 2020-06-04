Bitlis ve Muş'ta sessizliğe bürünen tarihi mekanlarda "normalleşme" yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis ve Muş'ta sessizliğe bürünen tarihi mekanlarda "normalleşme" yoğunluğu

Bitlis ve Muş'ta birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi yapılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bitlis ve Muş'ta sessizliğe bürünen tarihi mekanlarda
04.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:56

ŞENER TOKTAŞ/İBRAHİM YALDIZ - Bitlis ve Muş'ta birçok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi yapılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik normalleşme sürecinin başlamasıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır ziyarete kapalı olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, normalleşme süreciyle ziyarete açıldı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak nitelendirilen mezarlığı görmek isteyenler, maske zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde alana kabul ediliyor.

Geçen yıl 70 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 210 dönüm alana kurulu mezarlık, bünyesindeki 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezar taşı ve üzerlerindeki motiflerle ziyaretçilerine tarihi bir yolculuğa çıkma imkanı sunuyor.

Malazgirt Kalesi yeniden konuklarını ağırlıyor

Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Malazgirt Kalesi de normalleşme sürecine geçilmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Ziyaretçiler, geçmişin izlerini günümüze taşıyan, kalın surlarıyla yıllara meydan okuyan kaleyi yeniden ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden Suriyeli Ahmet Fetle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk olarak Mersin'e ardından da Ahlat'ta geldiklerini söyledi.

Arkadaşlarıyla Ahlat'taki kabristanı görmek istediğini belirten Fetle, "Burası çok farklı bir yer. Mezar taşlarının üzerindeki işlemeler çok güzel. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine buraya geldik. Savaş döneminde yaşananları öğrenmek istedik." dedi.

Ailesiyle Adana'dan gelerek mezarlığı ziyaret eden Ertuğrul Usmeker de tarihin ilk başlangıç yerlerinden birinde olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Kız kardeşinin ilçede öğretmenlik yaptığını anlatan Usmeker, "Selçuklu İmparatorluğu'nun bulunduğu ve Ertuğrul Gazi'nin doğduğu bölgeye geldim. İlk ziyaretçilerinden biri olduğum için mutluyum. Tüm ziyaretçilerin mutlaka Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı görmesini, tarihimizle ilgili bilgi almasını isterim. Geçmişte atalarımızın verdiği mücadeleyi öğrenmek, yerinde görmek çok önemli." diye konuştu.

"Bu ziyaretle hasret giderdik"

Malazgirt Kalesi'ni ziyaret eden Yusuf Eğe de ilçenin Oğuzhan köyünde yaşadığını belirterek, "2 aydır koronavirüs nedeniyle buraya gelemiyorduk. Kısıtlamaların kalkmasıyla ilçeye geldik, kaleyi gezdik. Bu ziyaretle hasret giderdik. Çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Ercan Güven de normalleşme sürecinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"Tarihi mekanımızı dolaşıyoruz. Çok şükür güzel günlere kavuştuk. Ülkemiz birçok badireden geçti. Güzel gelişmeler bizleri de mutlu ediyor. Malazgirt, Sultan Alparslan'ın Romen Diyojen'i yendiği yerin adıdır. Büyük bir hasretle tarihi mekanları gezmeyi bekliyorduk. Şimdi hasret giderdik."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı! İstanbul için düşünülen vaka sayısı korkunç boyutta Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı! İstanbul için düşünülen vaka...
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşan kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Ahmet Tekdal Adnan Menderes
Magazin Ezgi Mola Murat Boz Seda Sayan Demet Akalın
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Bitlis ve Muş'ta sessizliğe bürünen tarihi mekanlarda "normalleşme" yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 11:56:26. #1.15#
title