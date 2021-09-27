Eren-11 operasyonlarında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi - Haberler
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Eren-11 operasyonlarında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Eren-11 operasyonlarında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis Mutki ilçesi kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 10 kilogram fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

Eren-11 operasyonlarında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

Eren-11 operasyonlarında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

Eren-11 operasyonlarında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eren-11 operasyonlarında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi - Haberler
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