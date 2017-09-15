Bitlis'in Ekonomisi İş Merkeziyle Canlanacak

AHMET OKUR - Bitlis Belediyesi, hazırladığı "Dere Üstü Projesi" ile kentin tarihi dokusunu turizme kazandırıp ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.



İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip kenti ticaret merkezi yapmak için çalışma yürütüyor.



Bu kapsamda, Hüsrevpaşa Mahallesi'nde 51 dönümlük alana yeni ticaret merkezi yapan belediye, Türkiye'nin ünlü giyim, gıda, mobilya, elektronik eşya markalarının kente gelmesini sağlayarak ekonomik hareketliliği artırmayı hedefliyor.



Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticaret merkezinin kent için önemli olduğunu, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının istişaresiyle belli aşamaya geldiğini söyledi.



Bitlis Deresi'nin üstünde görüntü kirliliğine ve sağlıksız ortamlara neden olan durumun ortadan kaldırılması için projenin başlatıldığını anlatan Ustaoğlu, "Yaklaşık 30 yıl önce burada o dönemin ticari hayatına canlılık getirsin diye maalesef dere üzerinde böyle bir yapılaşma olmuş. Bugün dere üstü ve yanlarında tamamını kapatan 700'ün üzerinde yapı var. Bunun 400'e yakını özel mülkiyete, 280 civarında belediyeye, 20'ye yakını da Özel İdare'ye ait. Derenin üzerinde Özel İdare otel bile yapmış. Bunlar maalesef şu an baktığımızda çok üzüntü verici bir durum. Türkülere konu olmuş Bitlis Deresi'ni şu anda göremiyorsunuz. Sadece suyun sesini duyuyorsunuz. Onun dışında bir gerdanlık gibi tarihi kalemizin etrafında akan bu güzel deremizden maalesef istifade edemiyoruz." diye konuştu.



Yürütülecek çalışmayla söz konusu yapıların kaldırılacağını, derede insanların etrafında oturup çay içtiği, meşhur Bitlis büryanını yediği bir ortamın tesis edileceğini vurgulayan Ustaoğlu, dere üstündeki esnafın mağduriyetini gidermek için iş merkezi projesi hazırlandığını kaydetti.



Projenin cazibe merkezi olması için gayret gösterdiklerini ifade eden Ustaoğlu, alışveriş merkezinin ısınma problemini de doğalgaz hatları döşeyerek gidermeyi planladıklarını aktardı.



Ustaoğlu, ülke çapında giyim ve market üzerine söz sahibi olan belli markaları kente getirmeyi düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın rahatlıkla buraya gelmesinin önünü açacağız. Şu anda firma açısından teslim safhasında olan bir yer. Isıtma sistemi ve belli alanların kapatılması olayı baştan düşünülmediği için şimdi onları hallediyoruz. Bu işleri halledersek ihaleye çıkıp firmanın bize tavsiye ettiği giyim, gıda, mobilya ve elektrik elektronik eşya alanlarını ayrı ayrı belirleyerek satışa çıkaracağız. Esnafımızı da mağdur etmeyecek şekilde Devlet İhale Kanunu'na göre satışını yapacağız. Çocuklara ve gençlere yönelik eğlence kültürel, sportif amaçlı mekanlar olacak. Düğün salonu yapacağız. Yani burası klasik pasaj içinde veya bir alışveriş merkezi içerisindeki esnafa hitap eden bir alan değil, kültürel mekanlarıyla, eğlence mekanlarıyla bir çekim merkezi haline dönüşsün istiyoruz. Oraya gelenler alışverişini yaparken gidip çocuklarını eğlendireceği, kültürel anlamda onlara hitap edecek farklı mekanlarda olsun."