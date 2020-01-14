BİST100 121 bin puanı aşarak kapanış rekoru kırdı

14.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:17

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapacağı toplantıdan çıkacak faiz kararı öncesi, ABD ile Çin arasında Çarşamba günü imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmelerin izlendiği piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak Borsa İstanbul Endeksi 121 bin puanı da aşarak kapanış rekoru kırdı.

Ocak 2018'den bu yana ilk kez 120 bin puanın üzerinde açılış yaparak güne yüzde 0.12 artışla 120 bin 392 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) en düşük 119 bin 595 puanı ve en yüksek 121 bin 504 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.98 artışla 121 bin 423 puanda kapandı. BIST100 29 Ocak 2018'de 120 bin 845 puanda kapanmıştı.

BIST Bankacılık Endeksi de en düşük 171 bin 812 puanı ve en yüksek 176 bin 314 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.20 artışla 175 bin 840 puanda tamamladı.Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 0.89 düşüşle 11.14 düzeyine gerilerken iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de yüzde 1.59 düşüşle 10.55 düzeyine geriledi.Merkez Bankası'nın Perşembe günü bir kez daha faiz indireceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasına bağlı olarak, dövizler de günü hafif yükselişle geride bıraktı. Gün sonu işlemlerde;dolar en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9014 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında,euro en düşük 6.5283 lira ve en yüksek 6.5764 lirayı gördükten sonra, 6.54 – 6.55 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6154 lira ve en yüksek 7.6648 lirayı gördükten sonra 7.64 – 7.65 lira aralığında hareket ediyordu.

Kaynak: DHA