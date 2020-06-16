Birlik Vakfı Antalya Şube Başkanı Asri'den Ayasofya açıklaması Birlik Vakfı Antalya Şube Başkanı Bekir Asri, Ayasofya'nın, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olduğunu ve ibadete açılması gerektiğini bildirdi.

Birlik Vakfı Antalya Şube Başkanı Bekir Asri, Ayasofya'nın, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olduğunu ve ibadete açılması gerektiğini bildirdi.

Asri, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu, Ayasofya Camisi'nin alınan bir kararla 24 Kasım 1934'te Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği müzeye dönüştürüldüğünü belirtti.

Millete rağmen 86 yıl önce alınan bu kararın millet tarafından hiçbir şekilde kabul görmediğini aktaran Asri, şunları kaydetti:

"Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi'ni de ibadete açmalıdır. Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı fethin sembolü ve fetih camisidir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir. Ayasofya, 1453'ten 1934'e kadar İstanbul'un ulu ve baş camisidir. Ayasofya, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. Ayasofya biz Müslümanlar için taştan ibaret bir yığın değil, İslam alemi için bir Fatih'tir, değerdir."

Ayasofya'nın bir müze değil, ibadethane olduğunu vurgulayan Asri, İstanbul'un işgal yılların da bile cami olarak kalan Ayasofya'nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olmasının bağımsızlığa gölge düşürdüğünü belirtti.

Ayasofya'nın Çanakkale, Büyük Taarruz olduğuna dikkati çeken Asri, Ayasofya'nın millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatı olduğuna işaret etti.

Milletin Ayasofya'nın ibadete açılmasını istediğini aktaran Asri, "Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç yaratmıştır. Ayasofya'nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA