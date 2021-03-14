Birevim Elazığ İl Özel İdare, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kalmak istiyor
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Birevim Elazığ İl Özel İdare, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kalmak istiyor

14.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:30
Birevim Elazığ İl Özel İdare, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kalmak istiyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda iyi mücadele edip çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda iyi mücadele edip çeyrek finale kalmak istediklerini söyledi.

Alpay, yaptığı açıklamada, 16 Mart'ta başlayacak kupa mücadelesi için takımın bugün Kayseri'ye hareket ettiğini belirtti.

Takımda moral ve motivasyonun son derece yerinde olduğunu vurgulayan Alpay, şöyle devam etti:

"Yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarımızı tamamladık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Elazığ'ın yüzünü güldürecek bir netice alıp çeyrek finale kalmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ve maçı kazanacağız. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Hep söylediğimiz gibi bu takım tüm şehrin takımı. Buralara kadar gelmek için çok çaba sarf ettik, çok ter döktük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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