Binali Yıldırım Erzincan'da

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul-İzmir otoyoluna ilişkin "Osman Gazi Köprüsü'nün de dahil olduğu İzmir'den İstanbul'a 420 kilometreyi 2 saat 50 dakikaya düşüren adeta zamandan çok büyük tasarruf sağlayan, yıllık zaman ve yakıt tasarrufu 4,5 milyar lira olan bir projeden bahsediyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen Yıldırım'ı havalimanında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Beraberindekilerle Terzibaba Camisi'nde cuma namazı kılan Yıldırım, ardından Erzincan Valisi Arslantaş'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Binali Yıldırım, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün boyunca Erzincan'da çeşitli programlara katılacağını söyledi.

Pazar günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul-İzmir otoyolunun açılışına katılacağını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Büyük bir proje Türkiye'nin çehresini değiştiren, İzmir'le İstanbul'u 2 saat 50 dakikaya düşüren müthiş bir proje. Osman Gazi Köprüsü'nün de dahil olduğu İzmir'den İstanbul'a 420 kilometreyi 2 saat 50 dakikaya düşüren adeta zamandan çok büyük tasarruf sağlayan, yıllık zaman ve yakıt tasarrufu 4.5 milyar lira olan bir projeden bahsediyoruz. Türkiye'ye, Türkiye'nin geleceğine yakışan bir proje. Bugün yarın memlekette Erzincan'da geçireceğiz. Hemşerilerimizle dostlarımızla hasbihal edeceğiz. Bu arada Erzincan'ın gerek valiliğimizin gerekse belediyemizin yaptığı faaliyetler hakkında da bilgi sahibi olacağız."

Yıldırım, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın ülke ve millet için hayırlar getirmesi temennisinde de bulundu.

Binali Yıldırım, daha sonra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA