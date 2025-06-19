BİM 20 Haziran aktüel kataloğu! Bim'de bu hafta hangi ürünler satışta olacak? Telefon, kulaklık, buzdolabı, kol saati...

BİM 20 Haziran aktüel kataloğu, telefon, kulaklık ve buzdolabı gibi teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinde önemli kampanyalar sunuyor. Uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle sunulan bu ürünler, alışveriş yapmayı planlayanlar için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor. Peki, Bim'de bu hafta hangi ürünler satışta olacak? Telefon, kulaklık, buzdolabı, kol saati...

BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK?

BİM 20 Haziran aktüel kataloğu elektronik severleri sevindirecek içeriklerle dolu. En dikkat çeken ürünlerden biri Casper VIA M40 akıllı telefon. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle gelen bu cihaz, sadece 6.490 TL fiyat etiketiyle raflarda olacak. Android işletim sistemine sahip olan bu model, günlük kullanım için oldukça ideal.

BİM'de bu hafta satışta olacak ürünler arasında çocuklar için özel olarak tasarlanmış Bluetooth kulaklık da yer alıyor. 399 TL gibi uygun fiyatıyla sunulan kulaklık, eğlenceli tasarımı ve güvenli ses seviyesiyle ailelerin tercihi olabilir.

Beyaz eşya kategorisinde ise Arçelik mini buzdolabı ve Keysmart derin dondurucu dikkat çekiyor. Mini buzdolapları 5.250 TL - 5.990 TL, 3 çekmeceli Keysmart dondurucu ise 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla satışta olacak. Daha büyük model olan bölmeli derin dondurucu ise 11.450 TL fiyatla BİM raflarında yerini alacak.

BİM 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU