Bilecik'te yoğun sis etkili oldu
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Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

10.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:18
Bilecik'te yoğun sis etkili oldu

Bilecik'i çevre illere bağlayan kara yolunda yoğun sis etkili oldu.

Bilecik'i çevre illere bağlayan kara yolunda yoğun sis etkili oldu.

İçişleri Bakanlığınca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan D-650 kara yolunda araç trafiği de azaldı.

Bilecik'i Sakarya, Eskişehir, Antalya ve Bursa'ya bağlayan yolda geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyan araçların yanı sıra az sayıda otomobilin seyrettiği görüldü.

Sabah saatlerinde soğuk havayla etkisini gösteren sis nedeniyle özellikle Bilecik-Sakarya kara yolunda görüş mesafesi azaldı.

Yolda 40 metreye düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler düşük hızlarda ilerledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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